Narciso gana el Internacional Paz de Ziganda

Marc Narciso, Gran Maestro catalán aunque afincado en navarra, se proclamó este domingo vencedor absoluto del XXIX Torneo Internacional Paz de Ziganda. Narciso logró un punto de ventaja sobre el GM cubano Lelys Stanley Martínez, siendo el mejor navarro el Maestro Internacional Mikel Huerga, 6º (6,5).

Esta cita ha reunido a 85 jugadores (11 titulados) este pasado fin de semana y en ella ha destacado el nivel de jóvenes promesas navarras como Juan Labiano (nacido en 2004), séptimo con 6.5 puntos y que consiguió entablar con el campeón, o Javier Habans (nacido en 2008), 12º con 6,0 puntos.





TORNEO INTERNACIONAL

1. Marc Narciso (GM ) 8 puntos

2. Lelys Stanley Martínez (GM) 7

3. Enrique Tejedor (FM) 7

4. Ilmars Starostits (GM) 7

5. José Rafael Gascón (GM) 6,5

TORNEO ESCOLAR

Sub 16

1. Christian Medrano 5,0 pts

2. Asier Ibáñez 5,0 pts

3. Iago Arregui 4,5 pts

Sub 14

1. Inés Abrisqueta 8,0 pts

2. Spas Lyubenov 7,0 pts

3. Paula Iribas 6,5 pts

Sub 12

1. Iñigo Lopez 7,5 pts

2. Adriana Irirbas 6,5 pts

3. Gonzalo Martino 6,5 pts

Sub 10

1. Iker Tafall 7,5 pts

2. Miguel Iribas 6,0 pts

3. Jorge Suescun 6,0 pts

Sub 8

1.Kaiet Viana 6,0 pts

2. Gorka Tafall 6,0 pts

3. Víctor Diéguez 6,0 pts

