La mejor Pastrana se proclama campeona del mundo por tercera vez

Actualizada 10/03/2019 a las 15:46

La boxeadora española Joana Pastrana defendió por segunda vez este sábado su condición de campeona del mundo de la Federación Internacional de Boxeo en peso mínimo, en un combate que ganó por decisión unánime de los jueces a la mexicana Ana Arrazola.



La Ciudad Deportiva Navafria de Moralzarzal, en Madrid, vibró con el tercer título mundial de la española, que dominó de principio a fin e incluso buscó el 'Ko' en el último asalto. 'La Bronca' mexicana apenas inquietó a una Pastrana que sigue haciendo historia.



"Lo que quería además de ganar era encantar al público y creo que lo hemos conseguido. Hemos arriesgado un poco pero ha salido así", dijo en declaraciones a Gol, después de ser declarada campeona por unanimidad por los tres jueces con 99-91, 100-90, 100-90.



Pastrana aguantó a un alto nivel de exigencia, fruto de un entrenamiento que después confesó como vital ante una rival que entrena en altitud. "Yo tenía que estar por encima de ella, cuando ella entrena para 15 asaltos es como si fueran 20, así que he tenido que entrar para 20 para estar así", confesó.



"Ha sido mejor de lo que esperábamos, pensé que iba a meter más ritmo. Si a la gente le ha gustado querrán seguir viniendo. Intentaremos seguir haciendo Mundiales. He visto a más gente que ha compartido esto con nosotros y espero que cada vez sean más", añadió.



Mediado el combate, la española se sabía ganadora en cada 'round', pero aún así mantuvo una gran estrategia de ataque y defensa para no regalar el título en ningún descuido. La mexicana estuvo más lenta, como atascada en su rodilla derecha vendada. El continuo golpe y defensa de Pastrana no dio opción a su rival.



Jaleada por el público madrileño, la defensora del título peleó hasta el último asalto, buscando un golpe definitivo que bien pudo ser alguno de los rectos de los dos minutos finales. La mejor Pastrana volvió a coronarse para ir metiendo miedo al resto de organizaciones del boxeo mundial.



La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, estuvo presente en el combate que terminó cerca de la media noche y pudo felicitar en persona a la campeona española.

Etiquetas Boxeo

Selección DN+