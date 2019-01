Javier Fernández: "Estoy convencido de que no voy a volver"

Actualizada 28/01/2019 a las 15:07

El patinador español Javier Fernández se despidió este lunes de la alta competición en un acto al que acudieron familiares, amigos, y presidentes de diferentes instituciones y tras este aseguró a EFE que está "convencido" de que "no va a volver porque necesita ocuparse de otros proyectos".

"Estoy convencido de que no voy a volver porque cuando me pongo una meta siempre la intento conseguir. Necesito ocuparme de otras cosas, no es un adiós. Voy a seguir dando exhibiciones, voy a seguir dando clases a los niños, estaré en competiciones aunque no sea compitiendo o incluso algún día con algún patinador. Creo que es un punto y aparte no un punto y final", declaró el reciente campeón de Europa a la Agencia EFE.

"Es una etapa de la vida diferente. Ha terminado la etapa de las competiciones y ahora tenemos que trabajar en lo siguiente. No lo veo triste ni alegre, es diferente. Necesito tiempo para hacer los proyectos que tengo en mente para ayudar a los niños y niñas de futuro que tengan una trayectoria más fácil y enseñar a la gente todo lo bonito que tiene este deporte", prosiguió.

Javier Fernández, con su título en Minsk (Bielorrusia), cierra su palmarés profesional en siete campeonatos de europa, dos del mundo y un bronce olímpico; "La última competición ha sido increíble. Queríamos hacer un buen último resultado y lo conseguimos. Conseguir el campeonato de Europa siete veces de forma consecutiva también era importante".

El español agradeció la presencia de todos los asistentes al acto que se celebró en un escenario dentro de la pista de hielo del Palacio de Hielo de Madrid.

"Contento y emocionado. Necesitábamos decir adiós no solo en la competición, si no a la gente de nuestro círculo y por eso era el día. Han venido personas muy importantes y ha sido muy bonito compartirlo con ellos. Desde las personas que estaban antaño como las que han estado los últimos años", dijo.

Javier Fernández pidió también un mayor impulso para el patinaje y los deportes de hielo para seguir cosechando éxitos: "Sí, yo creo que necesitan impulso. Creo que con el trabajo, el sacrificio que hacemos los deportistas y con un poco más de ayuda se pueden conseguir muchas cosas. Necesitamos más pistas para conseguir más federados, más patinadores y por consiguiente un mayor porcentaje de personas que vuelvan a ser campeones. Sabemos que hay gente alrededor que nos quiere ayudar y ahora toca hacer proyectos".

Eso sí, el reciente campeón de Europa se mostró confiado en que tras su retirada continuarán los éxitos del patinaje español.

"Sí veo continuidad,la veo ahora mismo. Hay muchos deportistas mucho más grande y están evolucionando a un nivel que ni nos esperábamos. Tenemos un equipo español en las competiciones que ha subido de número y si sigue así podemos estar a la altura de otros países que tienen el patinaje diariamente en sus vidas. Necesitamos más pero vamos por el camino correcto", concluyó.

