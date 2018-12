Actualizada 17/12/2018 a las 07:46

El Campeonato de España cerró este domingo, 16 de diciembre, con el pabellón lleno. Al público habitual de estos días se sumaron un gran número de familias que quisieron aprovechar el día festivo para ver las finales por aparatos. Incluso los clubes que no competían en estas finales se quedaron para animar a sus rivales en el campeonato.

En primer lugar actuaron las categorías alevín e infantil. Los clubes navarros no consiguieron clasificarse ayer entre los ocho mejores en estas categorías, por lo que no compitieron. En alevín, la medalla de oro fue para la Escuela de gimnasia rítmica de Zaragoza, y en infantil ganó el club Calpe, de la Comunidad Valenciana.

En junior el club Alaia consiguió la medalla de oro del Campeonato de España. No obstante, en las finales de ayer, finalizaron en la cuarta posición. El número uno fue para el club San Fernando de Madrid. Lagunak, que terminó cuarto en categoría senior el sábado, entró a competir en las finales del domingo. Las navarras realizaron un buen ejercicio, pero se tuvieron que conformar con la sexta posición. La medalla de oro fue para el club Torrepaterna de la Comunidad Valenciana.

A finales, de imprevisto

En primera categoría, las navarras no acabaron entre los ocho mejores clubes (Alaia fue noveno y Anaitasuna descendió con la 16º posición). No obstante, la retirada a última hora del club Mabel, ganador del Campeonato de España, dio la oportunidad a Alaia de participar en las finales por aparatos. Una de las gimnastas de Mabel, que ya compitió con fiebre el sábado, tuvo que ser ingresada por neumonía esa misma noche y el club no pudo participar ayer.

Alaia no dudó y salió con fuerza al tapiz. Las gimnastas realizaron las acrobacias y lanzamientos con decisión, apoyadas por la hinchada que se volvió a desplazar al Arena con las equipaciones naranjas del equipo. No obstante, los pequeños fallos les hicieron quedar en quinta posición.

Tras la retirada de las campeonas de España, la primera categoría quedaba más abierta. La primera plaza estuvo muy disputada. Finalmente, las canarias del club Batistana de Tenerife, con una perfecta ejecución de sus movimientos, que dejaron con la boca abierta al pabellón, se llevaron la medalla de oro. Las favoritas del público, las chicas del club Vallecas, no defraudaron ayer y corrigieron los pequeños fallos del sábado. Consiguieron una nota de 19.800 y la segunda plaza, aunque el público pitó a los jueces esperando una puntuación mayor.

La categoría benjamín no competía en finales, pero todos los equipos realizaron igualmente su exhibición. Entre ellos, el club Anaitasuna que cerró con una buena actuación.

