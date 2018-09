Europa llega al último día de la Ryder con ventaja de 10-6 sobre EEUU

Actualizada 29/09/2018 a las 19:08

El equipo de Europa afrontará con una buena ventaja de 10-6 sobre los Estados Unidos la jornada de decisiva de los 12 individuales de este domingo de la Ryder Cup, después de un positivo sábado donde dominó los 'fourballs' (3-1) y aguantó el tipo en los 'foursomes' (2-2), y con cara y cruz para Sergio García, muy cerca ya del récord de Nick Faldo, y de nuevo negativo para Jon Rahm.

Después de un viernes que dejó por delante (5-3) a los locales gracias a su exhibición de los 'foursomes', los de Thomas Bjorn vivieron un segundo día óptimo donde dominaron la primera sesión y sufrieron más en la segunda ante un rival que, salvo Jordan Spieth y Justin Thomas, no encontró el juego con el que amenazó en el comienzo del primer día.

Ahora, se encuentran en una situación idéntica a la que los europeos tenían hace seis años en Medinah (Chicago), un 'milagro' que debe servir a los anfitriones, a los que les quedan 4,5 puntos para recuperar la copa, para no relajarse en un domingo que se presenta como siempre apasionante.

Fue un día dispar para Sergio García y para Jon Rahm. El castellonense jugó muy bien su 'fourball' con Rory McIlroy para sumar ya 24,5 puntos en su historial de la Ryder y quedarse a 0,5 del récord de Nick Faldo, que aguantó porque el castellonense no pudo repetir con Alex Noren en su 'foursome'. El vasco, por su parte, sigue sin estrenar su casillero después de perder junto a Ian Poulter su 'fourball'.

Pero si alguien está brillando por encima de todos en Le Golf National de París son el italiano Francesco Molinari y el inglés Tommy Fleetwood, los primeros en la historia del equipo europeo en ganar sus cuatro puntos en los partidos por parejas. Ambos fueron una 'pesadilla' para Tiger Woods, que sigue con su particular 'maldición' con el evento.

Las condiciones del recorrido francés fueron un tanto diferentes por culpa del viento que complicó más las cosas. En ese escenario, los de Thomas Bjorn se movieron mejor en los 'fourballs' donde amenazaron con otro 'barrido', evitado por Spieth y Thomas, infranqueables para Rahm y Poulter, que cayeron por 2 y 1 víctimas del acierto del texano primero y del de Kentucky después.

Ese punto frenó una racha de 8-0 de los europeos que comenzaron arrolladores y en la misma ola en la que se habían subido tras el viernes. Mérito de este dominio también se le puede achacar a Thomas Bjorn, acertado en sus elecciones para conformar sus parejas y que en esta ocasión sólo dejó sin jugar a su compatriota Thorbjorn Olesen.

IGUALDAD EN LOS 'FOURSOMES'

Así, el dúo García-McIlroy funcionó muy bien. El de Borriol estuvo a gran nivel y fue clave con un gran 'birdie' en el 17 para certificar la victoria en un partido ante Brooks Koepka y Tony Finau que dominaron hasta por cuatro hoyos antes de que Finau liderase la reacción para apretar las cosas y la tensión.

Los otros dos partidos de la primera sesión también fueron de los europeos. Francesco Molinari y Tommy Fleetwood demostraron ser la mejor pareja del evento y ganaron de nuevo fácilmente a Tiger Woods y a un 'desaparecido' Patrick Reed, que apenas ayudó al californiano, por 4 y 3. Los ingleses Paul Casey, a buen tono para ayudar a coger una ventaja, y Tyrell Hatton, que apoyó cuando hizo falta, pudieron 3 y 2 ante un Dustin Johnson que no está mostrando sus galones de número del mundo y un Rickie Fowler que fue de más a menos.

Jim Furyk no daba con la tecla para formar sus parejas y para los 'foursomes' a los que acudía obligado buscó nuevas fórmulas que no le dieron el resultado esperado, aunque logró llevarse dos puntos para quedarse con vida. Uno de ellos fue con Spieth y Thomas, muy finos, sobre todo en los 'greenes', que ganaron si excesivos problemas a un McIlroy y Poulter que no estuvieron a su mejor nivel.

Y es que algunos de los mejores europeos no rindieron como por la mañana, quizá víctimas del cansancio. Fue el caso de Sergio García, menos atinado con el 'putt' y que tampoco tuvo el acompañamiento deseado del sueco Alex Noren con el que el viernes había formado un gran dúo. Los estadounidenses Webb Simpson y Bubba Watson no estuvieron deslumbrantes, pero el 'putt' del primero y los errores de sus rivales fueron suficiente para ganar claramente por 3 y 2 un partido que controlaron en todo momento.

Los otros dos duelos sí sonrieron a los de Thomas Bjorn. Molinari y Fleetwood le endosaron otra paliza (5 y 4) a Tiger Woods, en esta ocasión acompañado por el 'rookie' Bryson DeChambeau, mientras que Justin Rose y Henrik Stenson, frescos tras descansar por la mañana, se trabajaron una más que valiosa victoria ante Dustin Johnson y Brooks Koepka. El partido llegó muy igualado al 16 y con los americanos apretando, pero el sueco embocó dos 'putts' claves para dar la victoria por 2 y 1.

RESULTADO.

EUROPA, 10 - ESTADOS UNIDOS, 6.

Fourballs.

SERGIO GARCÍA/Rory McIlroy (EUR) a Brooks Koepka/Tony Finau (USA) por 2 y 1.

Paul Casey/Tyrell Hatton (EUR) a Dustin Johnson/Rickie Fowler (USA) por 3 y 2.

Francesco Molinari/Tommy Fleetwood (EUR) a Tiger Woods/Patrick Reed (USA) por 4 y 3.

Jordan Spieth/Justin Thomas (USA) a JON RAHM/Ian Poulter (EUR) por 2 y 1.

Foursomes.

Justin Rose/Henrik Stenson (EUR) a Dustin Johnson/Brooks Koepka (USA) por 2 y 1.

Bubba Watson/Webb Simpson (USA) a SERGIO GARCÍA/Alex Noren (EUR) por 3 y 2.

Francesco Molinari/Tommy Fleetwood (EUR) a Tiger Woods/Bryson DeChambeau (USA) por 5 y 4.

Jordan Spieth/Justin Thomas (USA) a Rory McIlroy/Ian Poulter (EUR) por 4 y 3.

