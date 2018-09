Tiger Woods gana en Atlanta y acaba con una sequía de títulos de cinco años

Actualizada 24/09/2018 a las 13:27

El golfista estadounidense Tiger Woods logró este domingo alzarse con el Tour Championship en Atlanta, su primer título después de cinco años de sequía y el número 80 de toda su carrera, en un torneo en el que demostró que sigue siendo competitivo a sus 42 años y que le hace llegar en plena forma y con la moral muy alta para disputar la Ryder Cup.



Tras cinco años de lesiones y complicaciones en su vida personal, Woods lideró la competición durante toda la jornada del domingo y, pese a un +1, consiguió la victoria con 269 golpes, 11 bajo el par, por delante de su compatriota Billy Horschel.



El apoyo del público al estadounidense en la parte final del recorrido fue clave para levantar el título, el número 80 en toda su carrera, que le deja a dos títulos del récord de 82 en el PGA Tour de Sam Snead. "Fue difícil no llorar en el último hoyo, no pude pasar de 79 (títulos) en cinco años. Llegar a 80 es una gran sensación", confesó Woods tras celebrar el triunfo con su caddie, Joe LaCava.



La victoria coronó una temporada que comenzó con varios interrogantes, como el de si Woods, que ganó su último 'major' hace una década, podría jugar un torneo completo tras someterse a una cirugía de columna en abril de 2017.

"Mi cuerpo estaba hecho un desastre. Ni siquiera sabía si iba a poder volver a vivir sin dolor", recordó el californiano, que esperaba que la operación acabara con los dolores en la espalda y las piernas. Su vida cotidiana se convirtió en un sufrimiento constante, ya que "no podía caminar" ni tumbarse "sin sentir el dolor en la espalda y las piernas", reconoció.



Además, este triunfo en el Tour Championship en Atlanta, permite a Tiger Woods llegar con la moral por las nubes y en buena forma para hacer un buen papel en la Ryder Cup, que comenzará el próximo 28 de septiembre y en la que nunca ha podido brillar.



Por otro lado, el otro vencedor del domingo fue otro jugador que estará a partir del viernes peleando por la Copa Samuel Ryder como el inglés Justin Rose, que aunque no pudo ganar el torneo, sí se proclamó campeón de la FedExCup gracias a un 'birdie' en el último hoyo que impidió que el millonario premio de ganador fuese también para Woods.

Etiquetas Golf

Selección DN+