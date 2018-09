Carlota Ciganda termina octava en Terramar

Actualizada 23/09/2018 a las 18:18

La joven holandesa de 22 años, Anne Van Dam, con un total de 258 golpes (26 bajo par) tras una vuelta final casi impecable de 65 golpes (-6), se ha proclamado vencedora de la segunda edición el Estrella Damm Mediterranean Open, torneo puntuable del Circuito Europeo 2018 y que se ha disputado en el Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona).



La malagueña Azahara Muñoz, con 64 golpes (-7) y la mejor vuelta del día, ha finalizado como primer española, séptima con 269 golpes (-15). Detrás de ella, se ha clasificado la navarra Carlota Ciganda, con un vuelta de 68 golpes (-3), para un total de 270 (-14). Estar entre las diez mejores ha sido su particular homenaje a la memoria de la malograda Celia Barquín.



La navarra ha llegado a colocarse segunda, luchando por el podio hasta que un doble 'bogey' en el hoyo 17 (par 4 de 330 metros) que ha cubierto en seis golpes al pasarse de 'green' y un 'bogey' en el 18 le han privado de mejor suerte.

Para Van Dam, número cinco de la Orden de Mérito Europea, ha sido la segunda victoria en el Circuito Europeo, después del Open de Xiamen (China) en 2016 y una de sus mejores actuaciones como profesional ya que, en el total de 72 hoyos del torneo solo fallado dos veces: en la primera jornada con 'bogey' en el hoyo 4 (par 3 de 166 metros) y hoy en el 11 (par 4 de 437 metros), sumando en total 26 'birdies' y 1 'eagle'.



La holandesa salía hoy con 5 golpes de ventaja sobre su rival directa, la sueca Caroline Hedwall, número 4 de la Orden de Mérito Europea y ya ha mostrado sus cartas con tres 'birdies' en los seis primeros hoyos (1, 4 y 6). Ha iniciado la segunda vuelta con 'birdie' en el hoyo 10, pero se ha ido fuera de 'green' en el 11 y no ha podido lograr el par con el 'putt'. Ha sido su último error, porque ha encadenado dos 'birdies' seguidos en los hoyos 12 y 13, cerrando su extraordinaria actuación con 'birdie' en el hoyo 18, una gran victoria tras liderar el torneo durante las tres últimas jornadas.



La segunda plaza final ha sido compartida con 266 golpes (-18) por la alemana Caroline Masson, número 58 del Ranking Mundial, que ha realizado una vuelta final de 66 golpes (-5), la sueca Caroline Hedwall, hoy con 68 golpes (-3), y la jugadora amateur coreana de 17 años, Selin Hyun, la gran revelación de la temporada, que ya fue segunda en el Abierto de Tailandia, y que ha cerrado su jornada con 66 golpes (-6). Azahara Muñoz, que hoy partía desde la decimocuarta posición de la tabla, ha presentado la mejor tarjeta del día con 64 golpes (-7), sin un error y 'birdies' en los hoyos 1, 6, 7, 8, 10, 11 y 13. Incluso, tuvo ocasión sumar tres más, pero no fue posible. Cuarta el año pasado, su séptimo puesto en esta edición ha hecho justicia al juego realizado.



Carlota Ciganda, tercera el año pasado, ha salido decidida a ir por todas. Un 'eagle' en el hoyo 1 (par 5 de 460 metros), embocando de tres golpes y 'birdies' en los hoyos 6 y 9 en los nueve primeros hoyos, hacían esperar una segunda vuelta aún mejor, pero en el hoyo 11 se fue al 'bunker' y cometía su primer error con 'bogey'. Eso no la hizo perder sensaciones y encadenó 'birdies' en los hoyos 12, 13 y 14, colocándose segunda en la tabla con 17 bajo par. De ahí al final, atacó y se le negaron algunos 'putts' para 'birdie' hasta que llegó el doble error en el hoyo 17 y el error final en el 18, para un discreta vuelta de 68 golpes (-3). Un total de 108 jugadoras de 24 países han participado en el torneo, dotado de 300.000 euros en premios, con 45.000 para la vencedora.

