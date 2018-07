El boxeador francés Tony Yoka, sancionado un año por evitar controles antidopaje

El boxeador francés Tony Yoka, campeón olímpico de los pesos completos en Río 2016, fue sancionado con un año de suspensión por infracciones de las reglas antidopaje al no estar localizable en tres ocasiones para someterse a controles sorpresa, informó el abogado del deportista al canal "Franceinfo". La sanción de un año en firme fue decretada por la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD).



"Es una sanción severa para algo que la propia agencia reconoce que ha sido una negligencia administrativa", señaló el abogado de Yoka, Arnaud Péricard, quien aseguró que recurrirá esta decisión ante el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo en Francia. Yoka, de 26 años, no cumplió con los procedimiento de localización para someterse a controles antidopaje por sorpresa en tres ocasiones en un año, por lo que cometió infracciones de las reglas antidopaje.



Por este mismo suceso ya había sido sancionado por la Federación Francesa de Boxeo (FFB), aunque por un año de suspensión exento de cumplimiento. "Mi vida cambió mucho desde los Juegos Olímpicos (oro en 2016) y no calculé bien, especialmente acerca de mi localización para los controles (...) ¡De ninguna manera tomé cualquier medicamento! Lo único que rellené mal la parte de la localización", había declarado el boxeador el pasado abril en una entrevista a "Le Parisien". Yoka, quien se consagró campeón olímpico en 2016 al batir al británico Joe Joyce en una de las mejores peleas del torneo, está casado con la boxeadora Estelle Mossely, oro en Río en pesos ligeros, con la que tuvo un hijo hace casi un año, Ali.

