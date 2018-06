Trump cancela la recepción al campeón de la NFL por la polémica del himno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló hoy la recepción prevista para mañana con el campeón de la liga profesional de fútbol americano (NFL), los Philadelphia Eagles, por las protestas de los jugadores durante el himno nacional. Trump retiró la invitación después de constatar que los Eagles de Philadelphia pretendían ir a la Casa Blanca con una "pequeña delegación" y no con su plantilla al completo como es habitual en este tipo de recepciones.



"No están de acuerdo con su presidente porque (este) insiste en que (los jugadores) se pongan en pie con orgullo para el himno nacional, con la mano en el corazón", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. En lugar de la recepción con los campeones, Trump tiene previsto recibir a un grupo de seguidores de los Eagles, que ya tenían intención de acompañar al equipo a la Casa Blanca. Trump lleva meses enfrentado con los jugadores de la NFL que se arrodillan durante la reproducción del himno nacional antes de los partidos para protestar por la violencia policial en contra de los afroamericanos en Estados Unidos.



Además de arrodillarse, otros optan por cruzarse de brazos, en unas protestas que se iniciaron a finales de la temporada pasada. Los propietarios de la NFL aprobaron el pasado mes de mayo un nuevo reglamento para multar a los equipos cuyos jugadores se arrodillen durante el himno nacional, aunque sí les permite quedarse en el vestuario hasta el inicio del partido.

Trump celebró la decisión de la NFL y dijo que los jugadores que no se ponen en pie durante el himno "probablemente no deberían estar en el país".



La NFL es la liga más popular del país y el fútbol americano el deporte que mueve más dinero, con una cifra de negocio que en 2017 alcanzó los 14.000 millones de dólares.

Los Eagles de Philadelphia ganaron este 2018 su primera Super Bowl al derrotar 41 a 33 a los Patriots de Nueva Inglaterra, diez veces campeón de la NFL.

