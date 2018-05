Atletas de Corea del Norte no participaron en la exhibición de Taekwondo ante el papa en la Plaza de San Pedro, a pesar de que Francisco calificó que "ver a las dos Coreas juntas ha sido un mensaje de paz para toda la humanidad", confirmó a EFE el director de la oficina de prensa, Greg Burke. Burke confirmó a pregunta de EFE que no hubo presencia de los atletas de Corea del Norte y que sólo se exhibieron los de Corea del Sur.



Algunos medios de comunicación habían anunciado hace algunos días la cancelación de la participación de los integrantes de la Federación Internacional de Taekwondo (ITF, según sus siglas en inglés) de Corea del Norte en el Grand Prix que se va a celebrar en Roma del 1 al 3 de junio. Por lo tanto, los atletas coreanos no participaron en la demostración ante el Papa Francisco en el Vaticano. No obstante, Francisco afirmó: "Ver a las dos Coreas juntas ha sido un mensaje de paz para toda la humanidad". Los atletas procedentes de Corea del Sur realizaron una exhibición en la Plaza de San Pedro bajo las notas del Ave María de Schubert.



Al final de esta presentación, los deportistas expusieron una pancarta en la que se leía en italiano: "La paz es más valiosa que la victoria". "Una demostración de la voluntad de paz", añadió Francisco. El papa aplaudió en otra audiencia la decisión de las dos Coreas de desfilar juntas bajo la misma bandera en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang (Corea del Sur) el pasado febrero y lo puso como "ejemplo de esperanza para resolver pacíficamente los conflictos". Así como por primera vez, una delegación del Vaticano, encabezada por el subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura, el monseñor español Melchor Sánchez de Toca, acudió a la inauguración de unos Juegos Olímpicos de Invierno.

