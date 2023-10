¿Dónde estaba Osasuna?

Si algo ha tenido este equipo ha sido su capacidad para resistir de pie lo que le echen encima. En una palabra, competir. El sábado en Chamartín, la versión ofrecida estuvo lejos de las posibilidades reales que se pueden manifestar. Gane, empate o pierda. Extrañó esa falta de agresividad. El cómo importa. Doblar la rodilla en el Bernabéu entra dentro de cualquier planteamiento. La diferencia de recursos es siempre gigantesca. Pero nadie esperaba a este Osasuna , y ni mucho menos al que se descompuso en la segunda parte.En una palabra, competir. El sábado en Chamartín, la versión ofrecida estuvo lejos de las posibilidades reales que se pueden manifestar. Gane, empate o pierda. Extrañó esa falta de agresividad.

Osasuna encajó un severo correctivo. No dejan de ser tres puntos, pero las sensaciones tan negativas invitan a la reflexión en el parón que viene. La crítica mediática afilaba ayer el lapicero para referirse a la actuación contra el Real Madrid. Es siempre un partido que cobra una dimensión mayor. Todo lo que se hace se magnifica para bien y para mal. Los rojillos suspendían. Pese a partir en inferioridad, nadie se esperaba esta imagen.

EL HUESO QUE NO FUE

El diario Marca se refería a “un Osasuna desconocido, blando y sin confianza, que apenas opuso resistencia”. “Por errores propios y por aciertos ajenos. En el Madrid funcionó casi todo”, escribía en su crónica José María Rodríguez, que resaltaba que los blancos tuvieran un partido tan cuesta abajo. “Lo hizo en un día inesperado, porque Osasuna suele ser un hueso en el Bernabéu, por disciplina defensiva y por concentración”, apuntaba.

En As, Luis Nieto también se deshacía en elogios hacia Jude Bellingham como en críticas al juego de un Osasuna “blando y fallón”. La “versión” fue “blandengue”. “No se le recordaba desde su última vuelta a Primera División”, valoraba el periodista. “Osasuna ni pasaba de dique ni evaluaba si Tchouameni tiene un pase como central o no”.

El diario El Mundo no se cortó para describir a un bloque que “defendió por posición, pero sin agresividad”. “Para un equipo como el navarro es como jugar sin corazón”, subrayaba Orfeo Suárez, ensalzando a la estrella británica del Real Madrid y gesto abriendo los brazos y mirando a la grada para celebrar los goles. “Osasuna, que cayó de forma contundente, dio facilidades para que la imagen no se hiciera esperar”, se podía leer. “El equipo dirigido circunstancialmente por Alkiza en la banda del Bernabéu, dada la sanción de Arrasate, hace tiempo que ya no responde únicamente a un equipo que lucha y resiste. No. Sus intenciones ofensivas son claras, aunque en el Bernabéu le faltó convicción y seguramente energía”.

El País hablaba del planteamiento de Arrasate, que “dispuso a su gente para esperar, y sobre todo para tratar de evitar que el Madrid los sorprendiera a la carrera”. David Álvarez deslizaba en su texto a “la compacta formación de Osasuna”.

Desde la ciudad condal, se coincidía en esa versión desconocida de Osasuna, que en las dos últimas visitas había logrado sendos empates con otra cara. “Es un equipo que nunca baja los brazos y que se agrupa muy bien en el centro. Ataca y defiende con mucha gente y su lucha es indesmayable porque está en su ADN. Al Madrid no se le suele dar muy bien y días como ayer son la excepción”, reflejaba Carlos Novo en La Vanguardia.

En Sport, igualmente destacaron que “Osasuna dio todas las facilidades del mundo para que el inglés (Bellingham) decidiera el duelo con un doblete”. Mientras, El Periódico era contundente para calificar a un “Osasuna, irreconocible por su fragilidad e indolencia”.