Me están matando al fútbol de siempre

Que el Real Madrid, incluso este sin defensa y con jugadores pensando en su retirada como Modric o Kroos en el verde, le va a ganar a Osasuna 99 de cada 100 veces es un hecho tan claro como que no hay político que sea trigo limpio en su totalidad. No hay más. La chequera del tito Floren pesa, como las sospechas sobre esa casta de pseudodirigentes que dicen no tener apenas unos eurillos ahorrados y un cochecico de 2002 pese a haber estado años chupando del bote. Y esas enormes diferencias, esa goleada en el Bernabéu de los que se jugaron el título de la última Copa del Rey es tan abrumadora que me da qué pensar. Y no me gusta en lo que están convirtiendo este deporte...

Empezando por las televisiones y las radios, que de la mano van. Y es que el esperpéntico espectáculo en el que están disfrazando lo que conocemos como fútbol de grada con cada vez más comentaristas con menos idea, más entrevistas en el descanso, declaraciones, fuegos artificiales, contertulios incapacitados que al final se conjugan en la misma declinación, la del que más pasta deja, me preocupa y mucho. Se están empezando a parecer a la chinche hedionda...

Los medios se han convertido en nauseabundos arrima-ascuas que cantan las excelencias de esos grandísimos equipos (insisto, arropados bajo el manto del vil metal) sin tener en cuenta que para la gloria de unos pocos deben existir (y coexistir) con los otros más modestos o mal llamados pobres. ¿Por qué no se hace el reparto de ingresos como en la Premier? Porque Barcelona y Madrid son las dos ciudades con más habitantes (ergo compradores, paganinis) del país y claro, si no se hace como ellos quieren, se enfadan y no respiran.

Por mí como si se quedan morados. Lo dije cuando el Barça nos atracó en El Sadar y lo repito tras la goleada del Madrid. Que se vayan a la Superliga. Luego que no lloren cuando les venga un City, un Milan o el Bayern y les haga quedar cuartos o quintos, acostumbrados como están a ganar cosas. Tengo la misma opinión de ellos que de los millones de la liga saudí. Son tan pobres que sólo tienen dinero...

El fútbol ya no es lo que era. Ni el Girona, aparente sorpresa de la temporada, lo es tal. Y es que tras los catalanes convive la fuerza del Manchester City, campeón de la última Copa de Europa. Y con los restos del equipo del Pep me hago yo un equipo para ganar LaLiga de las Estrellitas, el Calcio y, de paso Liga y Copa Orbaiceta en el Boscos. Es lo que tienen los cheques.

Una pena. Ya no hay lugar para la sorpresa. Pese a que aguantes el 1-0 y tengas ocasiones para empatar en el descanso. Ni jugando con supuestos centrales que van a la selección española, pese al annus horribilis que se está marcando el mocete. Ni siquiera nos duró la ilusión 15 minutos, lo que tardó el equipo en terminar el primer tiempo y empezar el segundo. Demasiado castigo contra un equipo en cuadro en defensa y con Modric, ya mayor, en el verde.

Todo ello con el mandamás de baja y ausente del palco, con Covid. Y es que tanta obra, tanta reforma, tanta grandeza hace que las defensas bajen un poco. Marcó Bellingham, un chico de esos baratos, por el que pagó 100 kilillos de nada, en una combinación que pilló a la defensa de Osasuna dormida. Es decir, en la línea de toda la temporada. Vaya añito me llevan los centrales, incluido el seleccionable: no da ni una. No llega a tiempo, se le cuelan, comete penaltis. Pero nada, es lo que hay. Una pena no haber llegado oferta con los calores...

Osasuna fue Osasuna hasta el descanso. Se rehizo del error del gol en contra, achuchó, puso en aprietos a un Real Madrid que jugaba al tran-tran. Sin varias estrellas, con Vinícius fallón, pobrecico él que todo Mestalla le insultaba por ser hijo de Gepetto o algo así dijeron. Con Valverde sin dar pie con bola, con Bellingham, marcando y corriendo mucho para su gusto, con Rüdiger dejando raciones de codillo a todo lo que se movía de rojo. Dos tuvieron, una de Moncayola y otra de Budimir. Y luego llegó el chaparrón, que bien titulaba el amigo Iborra.

Segunda parte acarajados, segunda parte de realidad, de espejismos coperos esfumados. De Bellginham haciendo el segundo, del listomari Jr. haciendo el tercero. Hasta Joselu marcó el cuarto, que incluso pudo hacer uno más de penalti pero Sergio Herrera, siempre Sergio, evitó el tanto. Sin peligro arriba, desquiciados, necesitados de una cura mental. Mal, Osasuna. Mal los de Jagoba, desnortados en el centro de la península, de esta piel del toro que va a organizar el Mundial 2030 junto a Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay, Paraguay, adelanta ya que decía la canción. ¿Alguien más se suma?

Llega el parón, en el peor momento, en el mejor momento. Llega el descanso, necesitamos desconectar, resetear. No quedarnos con la goleada encajada en Chamartín y seguir peleando en nuestra liga, en ese grupo de 12 o 14 equipos para encontrar con urgencia tres peores que nosotros. De momento la cosa no está para saltar las alarmas, y en nueve encuentros hemos jugado contra Barça, Madrid y Atlético, que no es moco de pavo. Hay tiempo para enderezar el rumbo y arreglar la cosa.

El fútbol se muere y es hora de hacer algo. Ya basta de hablar de millones, de ligas saudíes, de poderosos, de beneficiados por el VAR , de ricos y pobres. Este deporte siempre ha sido igualitario en número, en género, en ideales políticos o religiosos. Se equiparan las fuerzas sobre el verde. Por eso insisto en que se defienda un deporte tan bonito y se deje de marcar diferencias entre ricos y pobres. Todos compiten por igual así que todos deberían ser tratados por igual, señoras y señores de Movistar Plus, de las radios y resto de televisiones y medios de comunicación. O se perderá lo más bonito del denominado deporte rey y es que todos pueden practicarlo con ganas, con esfuerzo y con alegría. Ya lo del talento que se pague...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!