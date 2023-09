"Siempre igual, siempre los mismos", así fue el enfado de Arrasate

"Es gol, es gol", grita el técnico rojillo. "Tú lo has visto", le traslada al cuarto árbitro. Son momentos de tensión. Repite en varias ocasiones una misma frase. "No hay nada, no hay nada, no hay nada...". "¡Qué facil!", exclama el de Berriatua. Las cámaras de Movistar Plus captaron el tremendo enfado de Jagoba Arrasate en la banda de El Sadar después de que Martínez Munuera anulara el gol de David García tras una presunta falta de Aimar Oroz a Witsel."Tú lo has visto", le traslada al cuarto árbitro. Son momentos de tensión. Repite en varias ocasiones una misma frase. "No hay nada, no hay nada, no hay nada...". "¡Qué facil!", exclama el de Berriatua.

El colegiado se acerca y le enseña la roja por las protestas. "Escúchame, escúchame. Eso no es falta", le comenta Arrasate, que se va enojado por el túnel de vestuarios. "Siempre igual. Siempre los mismos, siempre los mismos. Allí no", grita señalando al área de Osasuna.

SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El acta reflejó que protestó "de forma persistente y reiterada tanto al asistente número uno como al árbitro tras haber sido advertido en varias ocasiones". No cabe opción de recurso. Se perderá dos partidos por lo que no podrá sentarse en el banquillo este domingo en Vitoria ni la siguiente jornada en el Santiago Bernabéu.

Tras el partido y con el corazón todavía acelerado, Arrasate tuvo que medir sus palabras para no agravar la sanción. "Tengo que medir mucho mis palabras, me voy a perder dos partidos por no decir nada. Me encantaría hablar con vosotros, pero no podemos, nos han quitado la libertad de expresión también”, dijo sobre la acción más polémica con la que Osasuna pudo hacer el 1-1 y que terminó con su expulsión con roja directa.