Osasuna - Atlético en directo: la noche para cambiarlo todo

LA VUELTA DE AZPILICUETA... AL BANQUILLO

César Azpilicueta vuelve a pisar El Sadar después de trece años, pero no será titular. Jagoba Arrasate tuvo palabras para el navarro en la rueda de prensa previa. “No lo conozco personalmente, pero sí conozco su trayectoria, y cómo empezó aquí”. Ha levantado una Champions como capitán del Chelsea. Es ejemplar en todo lo que hace. Me consta que lleva estos colores también. Después de tanto tiempo, la afición puede valorar su osasunismo y su trayectoria. Pero no olvidemos que va a ser adversario. Enemigo no, adversario sí”.