Osasuna quiere frenar a su bestia negra

Relanzado en el derbi contra el victoria concluyente e indispensable por 3-1, el quiere más en su duelo de este jueves 28 de septiembre con al que ha ganado en sus últimos diez choques, al que visita con siete u ocho bajas y al que se mide en El Sadar, donde el conjunto navarro aún no ha vencido esta campaña. en el derbi contra el Real Madrid , con unael Atlético de Madrid no se conforma con ser un mero perseguidor del liderato, sino quede este jueves 28 de septiembre con Osasuna , al que visita cony al que se mide en El Sadar, donde el conjunto navarro aún no ha vencido esta campaña.

Desde la derrota por 3-0 del 23 de febrero de 2014, la temporada en la que el Atlético de Simeone fue por primera vez campeón de liga, todo han sido victorias contra este rival, con ocho choques sin un solo gol en contra, con sólo dos tantos recibidos y con 26 dianas a su favor, 15 de ellas en el estadio del conjunto 'rojillo'.

De sus 15 enfrentamientos desde la llegada del técnico argentino, el bloque rojiblanco venció 14 por uno sólo de su oponente.

Son una referencia para el Atlético, como también lo es el derbi del pasado domingo, cuando resurgió con un triunfo necesario, por la clasificación, por la confianza, por el crédito, por la convicción y por la autoestima del grupo, zarandeada con el 3-0 sufrido en Valencia y rearmada con el reencuentro ganador consigo mismo frente al Real Madrid, por el rendimiento colectivo, pero también individual.

Álvaro Morata disparó sus cifras hasta los cinco goles, a la altura de los mejores goleadores de este curso liguero; Antoine Griezmann consolidó su reacción del pasado martes contra el Lazio; Samuel Lino fue imparable por la banda izquierda como el 'nuevo' Carrasco; Saúl Ñíguez reivindicó su figura de nuevo con dos asistencias (ya suma tres en esta Liga); Koke Resurrección reapareció en el medio centro la primera parte; José María Giménez, Stefan Savic y Mario Hermoso restablecieron la firmeza defensiva... Una reacción de todo y todos.

Por el contrario, las lesiones lo incomodan. En el derbi perdió una pieza más: Ángel Correa, con un esguince leve de rodilla causado por la última entrada de Jude Bellingham.

Este martes, en la sesión vespertina, al menos otra: Memphis Depay, con una dolencia en el sóleo. Y Stefan Savic es duda por una sobrecarga muscular. No se entrenó este miércoles.

Entre siete u ocho bajas, dependiendo del central montenegrino, oscila el parte de daños del conjunto rojiblanco frente a Osasuna, porque tampoco están todavía disponibles ni Rodrigo de Paul ni Caglar Soyuncu ni Pablo Barrios ni Reinildo Mandava ni Thomas Lemar, quien estará fuera hasta 2024, para la visita a El Sadar, avisado por el aspecto irregular del equipo lejos del Metropolitano desde el pasado mayo a ahora.

Mientras en su estadio aparece imparable, con once victorias consecutivas y sin derrotas desde el pasado 8 de enero, fuera admite dudas. Ni siquiera el 0-7 al Rayo Vallecano altera esa sensación, porque es su única victoria en sus últimos siete compromisos como visitante entre todas las competiciones. Antes de perder 3-0 en Valencia, también lo había hecho en Elche (1-0). Y empató con el Espanyol (3-3), el Villarreal (2-2) y el Betis (0-0). Después, lo hizo ante el Lazio (1-1). Un triunfo en sus últimos siete desplazamientos. Está en alerta.

No se prevén apenas cambios en el once. Sólo uno, la posible entrada de César Azpilicueta si Savic no juega por la sobrecarga. El resto serán los mismos del 3-1 al Real Madrid: Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina y Samuel Lino, en los carriles; José María Giménez y Mario Hermoso, en el centro de la defensa; Marcos Llorente, Koke Resurrección y Saúl Ñíguez, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Álvaro Morata en la delantera.

A tres puntos -con un partido menos el Atlético- está Osasuna, que recibe a los colchoneros en El Sadar con el deseo de sumar la primera victoria del año ante su afición, tras el empate a cero contra el Sevilla que dejó con la miel en los labios al coliseo rojillo. Fue el primer resultado positivo en casa, algo que esperan dar continuidad este jueves por la noche.

"Es nuestra bestia negra. Ni hemos sumado. Tenemos que hacer algo más de lo que hemos hecho últimamente. Muchas veces nos han ganado con relativa facilidad y en otros hemos estado ahí. Se trata de acercarnos a nuestra mejor versión”, dijo Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa a la cita ante un rival que se les atraganta estrepitosamente.

El reto se presume más complejo si cabe viendo la motivación con la que llega el rival tras los tres puntos del derbi. Frente a ello, Osasuna deberá mostrar cierta necesidad de ganar por primera vez en Pamplona. Como local, Athletic y Barcelona se fueron con todo el botín de tierras navarras, mientras que el Sevilla lo compartió.

"El ponerte por delante cambia mucho el devenir de los partidos. Nos tenemos que mantener y agarrarnos, pero si nos adelantamos es una situación favorable", analizó el técnico.

Osasuna deberá reforzar el juego aéreo, algo que les ha lastrado esta temporada. El Atlético hizo los tres goles de cabeza contra el Real Madrid, un aviso que Arrasate ha trabajado durante la semana.

En cuanto al posible once inicial, está la duda de la necesidad que tenga el técnico vasco. La dificultad del choque es claramente superior a la del domingo en Mendizorroza, por lo que ahí está la razón para que se pueda ver un equipo con los jugadores más habituales.

Moncayola ha entrado en la convocatoria tres semanas y media después de caer lesionado. El canterano podría tener minutos en la segunda mitad para ayudar a sus compañeros en el centro del campo.