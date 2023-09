Arrasate: "Paso a paso también se consiguen los objetivos"

su equipo debe “mejorar, insistir y tener más acierto” para poder ir sumando puntos este curso. El entrenador de Osasuna Jagoba Arrasate , opinó tras el empate contra el Sevilla quepara poder ir sumando puntos este curso.

“Ha sido un partido muy igualado y disputado. No creo que haya sido de 0-0. Si hubiésemos ganado no hubiese sido injusto”, analizó el preparador del conjunto navarro en la rueda de prensa posterior al choque.

“Es un punto más y mantenemos la portería a cero. No me quedo conforme porque queremos ganar siempre y todavía no lo hemos hecho en casa”, comentó.

Arrasate dijo que el empate “corta un poco la mala racha y la derrota del otro día que fue dolorosa. Paso a paso también se consiguen los objetivos. Hay que darle valor para seguir creciendo a partir de este punto”.