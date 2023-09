Los cedidos de Osasuna se dejan ver

Iker Benito y el objetivo cuando se realiza una operación de este tipo. Hasta la fecha, con seis jornadas disputadas en Segunda, entre todos suman el 70% de los minutos sobre los que han estado disponibles. La temporada de Osasuna transcurre mientras los tres jugadores cedidos de la cantera buscan su crecimiento en una división inferior. Javi Martínez Diego Moreno forman la terna que ha salido a préstamo para vestir otros colores. El club sigue sus movimientos y los tres están gozando de una cuota de protagonismo,. Hasta la fecha, con seis jornadas disputadas en Segunda, entre todos suman el 70% de los minutos sobre los que han estado disponibles.

JAVI MARTÍNEZ, INDISCUTIBLE PARA EL CUCO

En el Huesca está Javi Martínez, que cumple su segunda etapa tras haber jugado en el equipo aragonés media campaña. Se perdió los dos primeros partidos al estar todavía en Osasuna, pero desde su llegada se ha convertido en un intocable para el Cuco Ziganda. El técnico navarro apuesta por él en la titularidad y ya suma 337 minutos. Contra Mirandés en la cuarta jornada, el de Ólvega marcó un golazo desde lejos. Su nivel físico está acompañando a su calidad para la línea ofensiva del equipo.

En su reciente presentación, ponía de manifiesto sus metas. “Quiero darle continuidad al último tramo que tuve la temporada pasada. Me gustaría explotar como futbolista y que mi nombre ya luzca de una manera más importante entre la lista de jugadores de esta categoría o del nivel profesional en España. Quiero ilusionar y hacer las cosas bien”.

Javi Martínez (1999) tiene contrato hasta 2026. Realizó la pretemporada a las órdenes de Arrasate, pero la fuerte competencia en su posición le cerraba el espacio. Tras un acuerdo para la ficha y el encaje del tope salarial, llegaba en los últimos días de mercado. “Osasuna me transmitió que había hecho una buena pretemporada, aunque luego ellos consideraron que necesitaban jugadores de otro perfil”, señalaba el 8 del Huesca, mediapunta en el esquema de Ziganda. El equipo altoaragonés no ha comenzado con buen pie. Marcha en la posición vigésima y todavía no conoce la victoria.

IKER BENITO SE ASIENTA EN LA TITULARIDAD

A las órdenes de Eder Sarabia desde julio se encuentra Iker Benito (2002) para defender la camiseta del Andorra. El extremo burgalés, criado en Tajonar, ha dado el salto al profesionalismo tras acabar su ciclo en el Promesas. Ya se había asomado al primer equipo y ahora le toca acumular minutos para crecer en la división de plata.

En seis jornadas, acumula 290 minutos. Fue suplente en las tres primeras, con oportunidades en todas las segundas partes, y ahora encadena otras tres desde la formación titular. El lunes, participó en la gran victoria ante el Oviedo para sumar el noveno punto en al casillero y pasar al grupo de los diez primeros.

“Es un club muy atractivo para gente joven que queremos crecer como futbolistas, para aprender. También me hablaron muy bien del país”, decía Benito cuando fue presentado en el club de Gerard Piqué. Vinculado a Osasuna hasta 2025, ha llegado con todas las ganas. “Puedo aprender mucho y mejorar. Puedo aportar velocidad en las transiciones y esos primeros metros, para poder desequilibrar al equipo contrario. Es el sitio perfecto para crecer”.

DIEGO MORENO HA JUGADO EN CINCO JORNADAS

Anduva está viendo esta temporada a Diego Moreno (2001) tras su irrupción la temporada pasada. Su fichaje se fraguó pronto también en verano. Llevaba toda la vida en Tajonar y ha llegado el momento para que el lateral de Cintruénigo demuestre sus cualidades. “Yo sabía que tenía que salir cedido y el Mirandés es un sitio familiar y con el que me identifico por su humildad”, afirmaba en su presentación en una ciudad donde nacieron Iker Benito y Sergio Herrera. “Me considero un lateral ofensivo, aunque defensivamente he mejorado mucho”.

Alessio Lisci es el técnico del equipo burgalés, que marcha en la decimocuarta posición con siete puntos. Diego Moreno fue titular en los cuatro primeros encuentros y salió en la segunda parte en el quinto. En la pasada jornada, vio perder a los suyos desde el banquillo contra el Amorebieta. Lleva 376 minutos.

Diego Moreno renovó en Osasuna hasta 2026 justo antes de firmar su cesión a Miranda.