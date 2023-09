Inglaterra se hace eco de los cánticos de la afición de Osasuna a Greenwood

El nombre de Mason Greenwood viene apareciendo en los periódicos británicos de un tiempo a esta parte. Primero, por su irrupción en el Manchester United con 17 años para alcanzar en dos temporadas y media un total 129 partidos oficiales y 35 goles. Después, por el escándalo que denunció en las redes sociales su pareja. Fue acusado de intento de violación, agresión y comportamiento controlador, pero finalmente no fue condenado al suspenderse la investigación. Los red devils buscaron su regreso pero las protestas de los aficionados obligaron al club a abrirle la puerta de salida. Y ahora, por los gritos que el atacante escuchó en su primer partido en año y medio, el domingo en Getafe.

algunos entonaron el cántico “Greenwood muérete” en la primera parte y sobre todo cuando saltó al campo. A Greenwood le tocaba volver a pisar un campo de fútbol contra Osasuna , precisamente uno de los equipos que rechazó su incorporación. En el Coliseum había algunas decenas de rojillos yen la primera parte y sobre todo cuando saltó al campo.

El programa El Golazo de Gol lo reflejaba ayer en imágenes, junto a los gritos de “Todos a una, puta Osasuna” que profirió un sector de la afición local. Una actitud que Jagoba Arrasate quiso denunciar cuando un periodista inglés le preguntó por Greenwood. “Si hablamos de cánticos, lo normal sería hablar de todos los cánticos y no de los que os interesa”, respondió el técnico. “Está muy mal”, se refería a todo lo que se había escuchado.

El informador de la Liga que estaba en el Coliseum Alfonso Pérez tomó nota de los cánticos por lo que habrá denuncia.

La escena se ha difundido en los periódicos británicos. Daily Mail, The Mirror, The Sun, Daily Star, The Independent, The Guardian, The Times o The Athletic en su edición inglesa son algunos medios que han contado a sus lectores los gritos de la afición de Osasuna al futbolista.

En las redes sociales, se ha propagado la repercusión.El tuit “Osasuna se enfrenta al castigo de La Liga después de que los aficionados corearan ‘Greenwood, muérete’ hacia Mason Greenwood durante su partido contra el Getafe” de la cuenta Transfer News Live tenía ayer más de seis millones de reproducciones.