Osasuna presenta el peor arranque defensivo de la era Arrasate

El Getafe retrataba el domingo a un Osasuna que en el plano defensivo está entre costuras. Los rojillos habían cumplido en dos ocasiones con la compleja misión de neutralizar un marcador adverso, pero ya no pudieron levantar el tercer castigo en forma de gol.y del que se habla en todas las ruedas de prensa de Jagoba Arrasate. Osasuna no está siendo sólido y es una tarea que urge mejorar. No hay otra manera de ser competitivo que comenzar por los cimientos.