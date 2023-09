Arrasate se enfada ante una pregunta sobre unos gritos de la afición rojilla a Greenwood

Mason Greenwood jugaba sus primeros minutos después de estar parado desde enero de 2022. El Getafe le ha dado la oportunidad de calzarse de nuevo las botas pese al turbio pasado que arrastra. Aunque la justicia británica no le condenara por un intento de violación y agresión a su actual pareja, hay un clamor social en su contra y eso le ha perjudicado para encontrar equipo. En efecto, debido a razones personales, Osasuna descartó su fichaje días antes del cierre de mercado cuando entraba dentro de su interés deportivo y económico.

El atacante inglés salía en la parte final de partido y su aparición no pasaba desapercibida para las decenas de rojillos que estaban en la grada visitante del Coliseum. Se escucharon entonces gritos de “Greenwood muérete”. El sonido llegó a oídos de todos puesto que el estadio azulón es uno de los que menos ambiente genera de la máxima categoría.

La prensa británica está siguiendo al detalle el regreso del futbolista cedido por el Manchester United y esos cánticos salieron a la palestra en la rueda de prensa que ofreció Jagoba Arrasate. El técnico estaba caliente por la derrota del equipo y se mostró visiblemente enfadado cuando un informador británico le cuestionó por ello. “No sé si has oído, pero ha habido unos cánticos de los aficionados de Osasuna cuando Greenwood entró en el campo. ¿Qué piensas y que te parece que un jugador que no podía encontrar equipo en Inglaterra ahora esté jugando en España?”, escuchó el técnico rojillo, muy serio conforme iba escuchando al periodista.

Arrasate quiso ser justo porque en Getafe, como en muchos otros campos, también se había manchado el nombre de Osasuna. Así de tajante se empleó ante el micrófono: “¿Tú no has escuchado más cánticos contra Osasuna? Vamos a hablar de todo ¿no? ¿No has escuchado ‘Puta Osasuna’? Está muy mal y lo han cantado. Lo de Greenwood, muy mal también. Es un gran jugador, que la justicia dirá lo que tenga que decir, y al Getafe le vendrá muy bien. Pero si hablamos de cánticos, lo normal sería hablar de todos los cánticos y no de los que os interesa”.

La noticia de los gritos de la afición de Osasuna tuvo ayer por la tarde repercusión en la prensa internacional, en especial en medios digitales de Inglaterra.

BORDALÁS DESTACA AL INGLÉS

José Bordalás señalaba después que no quería valorar los cánticos a Greenwood porque no los había oído. Sí habló de su actuación. “Nos ha sorprendido gratamente. Ha ayudado al equipo, ha sido muy solidario, pero con él trabajamos con paciencia y tranquilidad. Lleva muchos meses sin jugar y supongo que habrá sido un día especial para él. Es una satisfacción sentirse futbolista y hemos visto la respuesta de la afición, de sus compañeros y de él mismo”, dijo. “Requiere de un periodo de adaptación y hay que tener calma con él. La participación ha sido notable y me quedo con la expectativa que genera. Será positivo para el Getafe y para el fútbol español”, comentó el técnico alicantino, que declaró que la lengua es “un hándicap” en su adaptación aunque está con un profesor para aprender castellano.