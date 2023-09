Iker Muñoz, sobre su renovación con Osasuna: "Lo había soñado desde pequeño"

Iker Muñoz ha mostrado su satisfacción por su renovación con el club navarro hasta el año 2027, algo “soñado desde pequeño” que le llega tras debutar con el primer equipo el pasado mes de febrero. El jugador de Osasunaha mostrado su satisfacción por su renovación con el club navarro hasta el año 2027, algo “soñado desde pequeño” que le llega tras debutar con el primer equipo el pasado mes de febrero.

“Para mí supone mucho. Lo llevo luchando muchos años. A Osasuna entré en juveniles y viendo el proceso, al primer equipo llega muy poca gente. Fruto del trabajo y la constancia tengo la suerte de pertenecer al primer equipo”, ha analizado el protagonista del día su paso por las categorías inferiores de club navarro.

El futbolista, que contará con 12 millones de euros de cláusula de rescisión para las cuatro próximas temporadas, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Sadar junto a el director deportivo, Braulio Vázquez.

“No me he parado a asimilarlo, pero con ayuda de todos mis compañeros, que son los que me han acogido muy bien, todo este proceso ha sido mucho más fácil”, explica sobre su rápido ascenso al equipo que dirige Jagoba Arrasate.

El mediocentro de 21 años afirma no sentirse nervioso cada vez que sale al verde: “al final salgo al terreno de juego e intento jugar lo mejor posible y esa veteranía creo que es algo innato. Me sale desde dentro”.

“El equipo está tranquilo. Estamos con la mente puesta en Getafe e iremos con la idea de sacar los tres puntos”, ha trasladado el sentir del resto del grupo a cuatro días de jugar en el Coliseum.

Recuerda su llegada a Tajonar desde Oberena: “desde el primer momento que me llamaron no me lo pensé. Entré aquí en juvenil y en Navidad subí al División de Honor. Estuve dos años y luego en el Promesas me costó un poco la adaptación porque era jugar con gente más mayor”.