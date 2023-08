300 socios no retiran su entrada tras apuntarse

Este martes 29 de agosto terminaba el plazo para que los socios inscritos recogieran su entrada para el partido de Brujas y se han quedado 300 localidades sin recoger, lo que generó sorpresa y malestar en el club. De ahí que la cifra final de aficionados sea de unos 1.100.

de socios para asistir al encuentro, cuatro más de las que pretendía poner a la venta, por lo quereservado a(147) “para que ninguna solicitud se quede sin ser atendida”. No hubo que hacer sorteo y, al menos, no ha habido gente apuntada que se haya quedado sin poder ir. Eso sí, esas localidades que se han perdido no se pueden volver a poner a la venta y todo apunta que serán devueltas al Brujas, donde se espera un gran ambiente en el estadio Jan Breydel.