Arrasate: “Es muy importante llevar el escudo de Osasuna por Europa”

En los últimos cuatro partidos, el Brujas ha marcado 22 goles.

Sí, así es. Los he visto todos además. Es una liga diferente, de más de ida y vuelta. Ellos son protagonistas. Es un equipo joven, dinámico, muy ofensivo y con talento. A ver si somos capaces de frenarles y luego de hacerles daño donde somos buenos y pueden sufrir.

¿Es día de ‘rock and roll’ o de otro estilo de música?

(Risas). Mañana es día de sacar un buen resultado. Ellos tienen experiencia en Europa, sobre todo en la Champions. Pero nosotros tenemos la ilusión de vivir una gran noche europea. Es una eliminatoria especial. Si el equipo quedó séptimo el año pasado es porque tiene argumentos para competir contra este tipo de equipos. Más que por la calidad del rival, nuestro foco es hacer un buen partido para sacar un buen resultado.

¿Qué partido le gustaría?

Llevarlo a nuestro terreno. Ellos son de ritmo de ida y vuelta, pero a nosotros nos gusta ese ritmo más controlado. Defensivamente tenemos que ser fiables y sólidos. Luego, a veces se reduce todo a lo que pasa en el áreas. Sin ir más lejos, el sábado no estuvimos bien ni en la nuestra ni en la del rival. En estas eliminatorias siempre hay momentos. Cuando lo tienes, hay que aprovecharlo.

¿Un mensaje para la afición?

Me encanta que vengan de rojo. Cuando vemos desde abajo todo de rojo es un plus. El rojo suele ser en días especiales. Me consta que la afición está con muchas ganas de vivir una noche europea. Son 16 años sin vivirlo. Muchos ni lo conocen.

¿Qué influye más, la cabeza o el corazón?

Hay que conjugar las dos cosas. El corazón es súper importante, la cabeza también. Sobre todo porque hay un partido de vuelta. En Liga cuando te pones por detrás, te vuelves loco. Y ahora es al revés. O cuando vas por delante, quieres gestionar la ventaja. Y ahora hacer otro gol puede ser determinante... Hay que tener esa madurez. El equipo la ha demostrado. Hemos jugado eliminatorias de Copa y partidos importantes. El equipo está preparado. Tenemos que tener en cuenta esos detalles.

¿Hasta dónde se ven capaces de llegar la Conference?

Lo primero, tenemos una eliminatoria muy complicada a la vez que atractiva. Todos queremos más noches europeas en El Sadar y queremos conocer más sitios de Europa. Pero antes debemos hacer dos partidos buenos.

¿Hubo mala suerte en el sorteo?

No hemos tenido suerte, seguramente ellos tampoco, pero no podemos estar aquí fustigándonos porque nos ha tocado el Brujas. Es obvio que es un rival de Champions. El año pasado se clasificaron en un grupo donde se quedaron fuera el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen. Eso indica su potencial. Pero nosotros también hemos hecho una gran temporada y tenemos mimbres para poder competir. Nos fijamos más en eso.

¿Cómo ve al vestuario?

Hay ilusión y ojos brillantes. Han jugado Europa algunos jugadores pero muchos no. Saben de lo especial que es, algunos con el equipo de su tierra. Sabemos lo que tenemos en frente, es bonito. Llevar este escudo por Europa para nosotros es muy importante.

Unai García: “Estamos más acostumbrados al calor, podemos sacar ventaja”

Toda la vida en Osasuna. Llega un gran día.

Sí, es muy bonito. Son muchos años en el club quemando etapas, paso a paso desde pequeñito. Ha habido momentos duros también. Mañana, poder jugar en Europa es una pasada.

¿Hay nervios?

Somos profesionales. Es nuestro trabajo. Cada uno lo llevamos por dentro. Con mucha naturalidad. Tenemos muchas ganas. Sabemos que pasar la previa nos da un premio muy bonito. Una fase de grupos con tres partidos más en El Sadar, tres viajes por Europa. Tenemos un hueso duro para llegar a eso.

¿Qué les ha dado tiempo de saber sobre el Brujas?

Es un histórico. Tienen una mezcla muy bonita de juventud y mucho desparpajo con gente veterana con mucha experiencia. Va a ser complicado. A ver qué nos encontramos mañana.

¿Qué Sadar espera?

Jugamos en casa. Durante el partido hay que jugar con la cabeza fría sabiendo que en Bélgica esperan 90 minutos. Somos conscientes de que jugamos con nuestra gente y tenemos que sacar el máximo rédito posible.

¿El calor puede afectar?

Sí, estamos pasando unas semanas duras. No es bueno este calor ni para el aficionado ni para el jugador. Es insano. Nosotros estamos más acostumbrados. Quién sabe si por ahí podemos sacar algo de ventaja. Ojalá. Creo que han salido de allí con 20 grados y aquí se han encontrado con esto. A ver si se va metiendo mañana la congoja y lo acusan.

¿Qué sensaciones tienen?

Sobre todo, tenemos ganas. Es una eliminatoria bonita que nos puede marcar la temporada. Haremos todo lo posible. Sabemos que el Brujas es un equipazo. Sabemos que el año pasado pasaron de la fase de grupos de la Champions contra buenos equipos.

¿Cómo se encuentra en el plano personal?

Como el resto de los compañeros, con muchas ganas de vivir una noche muy bonita en El Sadar y de dar una alegría a la afición. Que los rojillos mañana vengan con muchas ganas y el jueves que viene nos acompañen a Brujas.

¿La cifra de goles del Brujas le impone un respeto como defensa?

Sí, han tenido un buen comienzo de Liga. Llevan un inicio muy bueno con muchos goles. Es verdad que el fútbol allí es más vistoso y ofensivo. Mañana será diferente.

¿Qué tipo de partido visualiza?

No sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar. Allí están acostumbrados a dominar mucho. Nos habrán estudiado y saben que no es el mismo fútbol. Nosotros tenemos las ideas claras.

¿Olvidado el 0-2 del Athletic?

Tenemos que pasar página. No podemos volvernos locos. Hemos visto lo que fallamos. El fútbol es muy resultadista. Se hicieron muchas cosas bien y se hicieron muchas ocasiones.