La postura de Osasuna con el Chimy Ávila: crítica constructiva

El delantero de Rosario es ya de por sí un jugador que genera debate, circunstancia que se ha potenciado en las últimas horas. El día después de la amarga derrota contra el Athletic estuvo marcado por la figura del Chimy Ávila . No hubo otro asunto de conversación tan principal en las conversaciones entre aficionados rojillos para digerir el 0-2., circunstancia que se ha potenciado en las últimas horas.

por conductas nada deportivas. En este caso, una entrada a Luego, están sus defensores y sus detractores. Su expulsión en los minutos finales del partido abrió una tormenta al llover sobre mojado. Era su tercera expulsión en Osasuna En este caso, una entrada a Álex Berenguer con los dos pies en alto hacia el tobillo con fuerza que por fortuna no causaron ninguna lesión en el extremo de Barañáin. A partir de ahí, se formó una trifulca y un reguero de opiniones dentro del osasunismo. Hay unanimidad en que es roja.

No es habitual verle señalar con el dedo a uno de los suyos. Pero su mensaje público, cuentan desde su entorno, pretendía arreglar una situación de reincidencia, aparte de aprovechar la ocasión para disculparse con el rival. No era un síntoma de hartazgo.

Hace dos temporadas, había cometido otra entrada desagradable sobre Nico Williams en el mismo escenario de la que luego se disculpó. Y eso lo tenían en su disco duro los jugadores del Athletic viendo cómo se fueron a por él.

“El Chimy llega revolucionado. No es la primera vez, creo que tiene que recapacitar”, declaraba tras el partido Iñaki Williams. La tarjeta roja había sido reciente. El ambiente se caldeó con el partido sentenciado. Al argentino se le llevó Sergio Herrera en compañía de Braulio Vázquez hacia el túnel de vestuarios. La polémica estaba servida. Era reincidente.

UNA ASUNTO INTERNO

En Osasuna se quiere abordar el asunto desde una crítica constructiva. En el club no se justifica ese arrebato que tuvo el punta argentino. En medio de un debate que está en la calle y más con las declaraciones de Arrasate, se quiere buscar un punto de equilibrio para sofocar el incendio.

Por un lado, se producirá un encuentro con el Chimy Ávila que podría acarrear un expediente, pero el contenido no saldrá de la esfera privada. “No va a haber un escarnio público”, comentaban fuentes de la entidad. El objetivo del tirón de orejas es que esa situación no se vuelva a repetir una vez más. Es una cuestión de imagen y de no perjudicar al equipo en el ámbito deportivo, ya que será sancionado.

La expulsión llegaba además en un contexto borroso sobre su futuro, después de los rumores infundados de que el Bournemouth de la Premier League iba a acometer su fichaje con el pago de un traspaso. Ya fue el propio Braulio quien durante la semana había desmentido que existiera ni siquiera un acercamiento. “No hay nada”, señaló contundente el director deportivo, arropando a su futbolista como antes había hecho Arrasate en la sala de prensa de Vigo en la primera jornada.

Lo sucedido el sábado en El Sadar no va a hacer cambiar el planteamiento del club con el argentino. Se cuenta con él como hasta ahora, en una temporada además en la que puede haber saturación de actividad. Arrasate no tiene la menor intención de imponerle un castigo deportivo. Si cuando esté disponible comienza en el banquillo, como ha sucedido contra el Celta y el Athletic, será por un argumento meramente técnico del plan de partido que ha elaborado.