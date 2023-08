La fuerte competencia condiciona el futuro de Javi Martínez

le va a relegar a un papel secundario en la plantilla y el club se abre a que de nuevo juegue una temporada en otro destino. De aquí al 1 de septiembre, otro de los jugadores que se pueden marchar en calidad de cedido es Javi Martínez . La fuerte competencia con la que pelea en su posicióny el club se abre a que de nuevo juegue una temporada en otro destino.

La pretemporada del centrocampista soriano ha sido positiva, y así lo dicen los técnicos, pero su problema es que el nivel en esa zona del campo ha aumentado desde que se marchó a préstamo, cuando entonces no tenía un rol principal. Aimar Oroz y Moi Gómez han subido el listón, sin olvidar la irrupción de Pablo Ibáñez (en Vigo fue el primer cambio) o la consolidación de Jon Moncayola como todoterreno, despegándose de un perfil posicional que pertenece más a Lucas Torró e Iker Muñoz. A Arrasate se le ha presentado además la oportunidad de jugar con dos puntas con las incorporaciones de Arnaiz y Raúl García.

“La situación de Javi es que hace dos años competía con unos jugadores para esa posición y ahora compite con otros. En esa posición el equipo tiene ahora más variantes y seguramente tenga más nivel. Ese es el problema de Javi . Pero yo lo veo como cuando sea fue, con esa misma confianza y ya le ha dado la vuelta a esa primera vuelta que tuvo el año pasado”, señalaba en días pasados Jagoba Arrasate sobre el de Ólvega, que no se quedó sin jugar en Balaídos.

DOS PRETENDIENTES

A Osasuna le he llegado el interés del Alcorcón además del ya conocido del Huesca. Javi Martínez ya defendió la camiseta del club aragonés en la segunda parte de la temporada anterior y lo hizo además dejando sensaciones positivas. Su paso por el Albacete no había sido nada fructífero. El problema para el Huesca es que de momento el salario del futbolista de Osasuna no tiene encaje con su límite salarial. Formado en Tajonar, tiene contrato hasta 2026.