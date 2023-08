tienen puestas grandes esperanzas en él y se felicitan de la operación, la segunda más importante en la historia. Raúl descansó ayer en Pamplona. Llegó a última hora. Este sábado por la mañana conocerá a sus nuevos compañeros en el entrenamiento que se ha programado en El Sadar. ¿Viajará a Vigo? El día después del fichaje de Raúl García por Osasuna trajo consigo el viaje del delantero hasta Pamplona y una ola de reacciones del beticismo en contra de la marcha de una de sus perlas por su presente y futuro. En el club rojillo, en cambio,, la segunda más importante en la historia. Raúl descansó ayer en Pamplona. Llegó a última hora. Este sábado por la mañana conocerá a sus nuevos compañeros en el entrenamiento que se ha programado en El Sadar. ¿Viajará a Vigo?

Por tiempos podría porque además el club tiene margen salarial suficiente para inscribirlo sin dar salidas, aunque Arrasate debe valorar si es lo más oportuno teniendo en cuenta que solo va a completar una sesión con el grupo y que tuvo un largo trayecto por carretera hasta su nuevo destino. El entrenador dará a conocer la primera convocatoria de la temporada tras el entrenamiento.

Mientras, Osasuna anunció que Raúl García lucirá el dorsal 23 en su camiseta, el que dejó libre Aridane Hernández. La incorporación ha despertado expectación en el osasunismo, que podrá conocer al atacante de 22 años el lunes en su presentación.

ADIÓS Y DESACUERDO BÉTICO

Además, quiso aprovechar para despedirse de la afición del Betis tras vincularse con Osasuna hasta 2028. “Hola betic@s, las despedidas siempre son difíciles, pero más aún cuando me despido del club de mi vida, el que me ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí. Me llevo conmigo grandes momentos que no olvidaré jamás, el debut en Primera División en el Villamarín delante de toda mi afición o la consecución del título de Copa del Rey. Pero, sobre todo, me voy con todo el cariño recibido por vosotros, gracias siempre afición. Gracias también a cada trabajador del club que hace que las cosas sean mucho más fáciles en el día a día. De corazón, seguiré siendo un bético más allá donde vaya. Os desearé siempre lo mejor. Muchas gracias”, escribió Raúl en una carta difundida en sus perfiles sociales.

INSTAGRAM

Nada más conocerse su salida, un buen número de seguidores verdiblancos mostró su desacuerdo con la venta realizada por su equipo. De hecho, Estadio Deportivo lanzó una encuesta que obtuvo resultados incontestables. Hasta un 82,59% de los participantes votaron que les parece mal su marcha porque piensan que tiene mejores cualidades que Willian José. El Betis, sin embargo, no ha encontrado ofertas interesantes para dar salida al delantero brasileño. Y necesitaba ingresos para inscribir a sus nuevas incorporaciones. No ha sentado nada bien ese adiós tras un curso sensacional en el Mirandés (19 goles y 7 asistencias).

KIKE GARCÍA, EN LA RAMPA

Raúl se une a Budimir y Kike García como delanteros específicos teniendo en cuenta que el Chimy juega en banda. Este movimiento hace que la salida de Kike, con un año de contrato, cobre fuerza. Hay clubes de Segunda interesados.

La Inteligencia Artificial estima que marcará 9 o 10 goles

Raúl García ha sido uno de los nombres que más ha sonado en el mercado por su explosión en el Mirandés y por el alto nivel del Betis en ataque. Sus 19 goles y 7 asistencias le convirtieron en el segundo máximo anotador de la categoría. Delantero que se mueve bien al espacio y con una exquisita finalización pese a su envergadura (1,92 metros). Raúl, de 22 años, será uno de los jugadores a seguir este curso en Primera. Finalmente, los 6 millones fijos y 1,5 en variables le han llevado hasta Osasuna. Tendrá una cláusula sin precedentes: 50 millones.

En la categoría de plata obtuvo números sobresalientes en su temporada más espectacular: fue el mejor jugador ofensivo con el balón en juego y el segundo mejor joven, según datos aportados por Olocip y que se basan en la Inteligencia Artifical. Solo Myrto Uzuni, del Granada, le superó en goles (23).

Raúl fue indiscutible en el Mirandés apareciendo en 39 de las 42 jornadas, 38 como titular.

80% DE MINUTOS

Este portal especializado también pronostica cómo será el curso de Raúl García en Osasuna. Una hipótesis en función de una serie de algoritmos. “La Inteligencia Artificial estima que el delantero, con el balón en juego y en LaLiga, marque alrededor de 9/10 goles y reparta 1/2 asistencias con el 80% de los minutos jugados”, apunta ese estudio, el cual le da gran protagonismo

Se abre un nuevo horizonte para el atacante de la mano de Osasuna en Primera, donde acumula tan solo 4 partidos con la camiseta del Betis. Su año en Anduva ha disparado su carta de presentación y apunta alto. Desde hoy está a las órdenes de Arrasate.