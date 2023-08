El Brujas no mira a Osasuna

tendrá que solventar su enfrentamiento contra el Akureyri islandés. Los rojillos se enfrentarán al ganador tras el sorteo realizado este pasado lunes 7 de agosto en Nyon (Suiza). El equipo belga es claro favorito para lograr el billete a esa último escollo antes de la liguilla. Pero en boca de su entrenador mantiene toda la cautela para intentar no hablar de Osasuna porque antes se les presenta un compromiso. En Brujas ya se habla de Osasuna . Sin embargo, antes de la eliminatoria previa a la fase de grupos de la Conference League . Los rojillos se enfrentarán al ganador tras el sorteo realizado este pasado lunes 7 de agosto en Nyon (Suiza).para lograr el billete a esa último escollo antes de la liguilla. Pero en boca de su entrenador mantiene toda la cautela para intentar no hablar de Osasuna porque antes se les presenta un compromiso.

Brujas y Akureyri protagonizan el cruce de segunda ronda más desigual de la competición por la teórica superioridad de los primeros, que afrontan la ida en casa este jueves a las 20 horas. Cita en el estadio Jan Breydel que presumiblemente visitará la marea roja el día 31 de agosto. Osasuna estará pendiente de ese partido consciente de que sería una campanada que los islandeses pasaran de ronda.

CAUTELA

Mientras, los belgas prefieren no pensar más allá y se centran en la eliminatoria que se resolverá el 17 de agosto con el partido de vuelta. El entrenador Ronny Deila fue preguntado en rueda de prensa abiertamente por Osasuna. El periodista puso sobre la mesa la dificultad de los rojillos y la mala suerte que trajo el sorteo, mismo pensamiento que se ha instaurado en Tajonar porque había otros muchas opciones de menor entidad.

“Eso (el sorteo) podría haber sido mejor, pero no me gusta adelantarme a los hechos. Quién sabe, quizá estemos en casa cuando llegue la ronda final”, respondió haciendo alusión a que antes deben eliminar a otro equipo. Eso sí, no escondió que no le gustó saber que se medirá a Osasuna en caso de pasar de ronda. “Es un oponente contra el que podemos mostrarnos. Pero primero Akureyri. Si no hacemos nuestro trabajo allí, quizá sigamos a Osasuna por televisión”, insistió el exfutbolista noruego y entrenador del Brujas en sus respuestas en inglés.

Ronny Deila enfrió los ánimos de euforia porque sobre el papel deberían liquidar por la vía rápida al Aukreyri, un conjunto islandés que marcha séptimo en su Liga tras 17 jornadas disputadas. El Brujas está en otra dimensión por plantilla, trayectoria y experiencia en Europa. “Puede parecer fácil pero será complejo. No me gusta hablar de algo antes de que pase. Todo es posible en el fútbol. Si seguimos su ritmo, lo pasaremos mal. Pero si hacemos nuestro propio fútbol llegará un buen resultado”, comentó ante los medios en la previa del encuentro.

En el seno de Osasuna se da por hecho que el rival será el Brujas, salvo sorpresa mayúscula, y se vislumbra un duelo muy duro y abierto ante un equipo que tiene recorrido en la Champions League. Un hueso que antes debe resolver su tarea.

Presencia rojilla en el estadio Jan Breydel

Osasuna estará pendiente a lo que ocurra en el Brujas-Akureyri para esclarecer su rival en el playoff de la Conference League. De hecho, un representante del cuerpo técnico estará en el estadio Jan Breydel para seguir en vivo las evoluciones del partido y los detalles de un escenario que casi con toda seguridad pisará el equipo de Arrasate en la vuelta del 31 de agosto. Este seguimiento es parte del pormenorizado análisis sobre el posible rival europeo, aunque el centro de atención es el Celta y ese debut liguero del domingo.