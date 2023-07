El mercado de Osasuna "de entrante o de postre"

A corto plazo no se esperan más incorporaciones, aunque las demarcaciones a reforzar están claras. Se trabaja en un lateral izquierdo, un extremo y un futbolista de ataque. Jagoba Arrasate sonríe cuando se tilda de “aburrido” el mercado de fichajes de Osasuna . La afición apenas tiene tema de conversación porque lo justo hay rumores de jugadores a los que se les vincula con el club rojillo. La llegada de Alejandro Catena se hizo oficial el 9 de julio. El 13 fue el turno de Jose Arnaiz. ¿Y ahora?. Se trabaja en un lateral izquierdo, un extremo y un futbolista de ataque.

“Aburrido no. Cuando no hay incorporaciones se habla de rumores, pero tenemos muy claro lo que queremos. Nosotros somos un poco de entrante o de postre, en el plato principal no tenemos mucho que hacer. Entonces, igual tenemos que esperar un poco, pero sabemos lo que queremos y estoy convencido de que van a llegar esos jugadores que nos van a hacer dar ese salto”. apuntó el técnico que se apoyó en una curiosa metáfora para abordar la actualidad en los despachos.

Parece que habrá que esperar y el mercado será similar al del curso pasado. El 2 de julio llegó el guardameta Aitor Fernández -el entrante- y el 31 de agosto se firmó a Abde -el postre-. Entre medias se fichó a Moi Gómez -28 de julio- en una rápida operación.

FUTURO INCIERTO

Si no hay dudas respecto a las entradas, sí las hay en el apartado de salidas. Javi Martínez y Kike García están en la rampa de salida, pero todavía no hay nada cerca de concretarse. “Es un jugador que tiene contrato y está con nosotros. Le pueden salir mejor o peor las cosas, pero siempre lo intenta. Estamos tranquilos con su futuro”, indicó Arrasate sobre el delantero conquense.

El técnico también valoró la situación de Javi Martínez: “Es un jugador más. El año pasado pidió salir y entendimos que era lo mejor. Ahora ha vuelto y es uno más. Veremos cómo va la pretemporada y qué plantilla tenemos”.

Por último, el de Berriatua repasó los primeros días de Catena y Arnaiz como rojillos: “Jose ya sabe lo que le pedimos porque estuvo con nosotros y va a tener una adaptación sencilla. Catena va viendo un poco lo que requiere el equipo y se está integrando bien. Tienen que acumular más sesiones”.