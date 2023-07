Juan de Dios Crespo, abogado: "Sancionar a quien ha descubierto el pastel no es muy jurídico ni ético"

“No debería ser sancionado con su expulsión”, resalta sobre el club rojillo en un texto que titula “¿Dos varas?” en referencia a que el Barcelona no va a recibir castigo. Juan de Dios Crespo, reconocido abogado en derecho deportivo de proyección internacional, expresa en un artículo publicado en el diario Superdeporte los argumentos por los que Osasuna debe jugar la Conference , resalta sobre el club rojillo en un texto que titula “¿Dos varas?” en referencia a que el Barcelona no va a recibir castigo.

“Se ha trazado un paralelismo entre los dos casos, donde el poderoso es protegido y el de menor rango deportivo y económico es dinamitado legalmente”, expone el letrado, que defiende la falta de argumentos legales disciplinarios que conllevarían que el Barcelona quedase fuera de la Champions por el caso Negreira.

Como preámbulo, destierra la teoría de “poderes ocultos y trampas varias en lo que han decidido los inspectores” sobre el club azulgrana. “Conociéndolos, no me lo creo ni de lejos. Estas personas, que están mal pagadas, lo hacen por amor al deporte y son independientes de la UEFA. El que lleva más tiempo está casi desde hace veinte años y no va a echar su carrera a la basura, sino que, estoy seguro, ha juzgado o inspeccionado con criterio”.

Sobre Osasuna es tajante: “La justicia española ya juzgó de tal manera que consideró a los pamplonicas como inocentes y, además, se les dio una indemnización de dos millones de euros que deberán pagar los que sí fueron condenados. Es decir que de posible culpable se pasó a víctima”.

Para Juan de Dios Crespo, “este hecho, el que los navarros fueran víctima, indemnizados y no tuviera culpa el club, debió ser tenido en cuenta por los inspectores de UEFA”. “Me dirán que por qué en un caso sí y en otro no. Y respondo con lo que indiqué al principio: la independencia de aquéllos, ya que no fueron los dos mismos que con el Barça, sino dos otros, los que decidieron informar negativamente contra Osasuna”.

A su entender, “ha existido un equívoco grave de partes de quienes investigaron a los de Pamplona”. “Porque, lo que está probado, no solo en una instancia, sino en tres, en España, es la inocencia del club y la responsabilidad de dos de sus miembros”.

Crespo cree que con esto ya sería “suficiente” pero aun así respalda su apoyo a Osasuna agregando que “la propia justicia consideró al club como víctima y no como participante o inductor”. “Y ello devino en la compensación que se le otorgó. Añadiremos que fue el propio club, con su nueva gestora, quien denunció los hechos, por lo que sancionar a quien ha descubierto el pastel no es muy jurídico ni ético”.

UN LIBRO PARA RECOMENDAR

El abogado espera que Apelación “se lea con atención la sentencia final de la justicia española y, con ello, libre de pecado a Osasuna”. “Lo veremos en breve, aunque, como siempre, le quedará el TAS como última instancia de recurso si, finalmente, es expulsado del paraíso competicional de UEFA”.

Para finalizar, recomienda un libro para el verano. Se trata de ‘El Camino del perdón’ de David Baldacci. “Una novela bien negra para pasar el rato y, por si la lee la UEFA, que sepan perdonar cuando, además, no hay culpa”.