Europa, bendito problema

preocupación por lo que se viene con la participación en competición europea. Toca hacer números y duplicar gestiones. La felicidad sin medida, de puro corazón, que impregnaba ayer la grada de El Sadar y se extendía por el césped y el vestuario encontraba la otra cara entre los responsables del club. Igualmente dichosos pero con mucha más prudencia, el presidente Luis Sabalza y el director deportivo, Braulio Vázquez , no podían ocultar lacon la participación en competición europea. Toca hacer números y duplicar gestiones.

“Estoy muy contento, porque era una segunda final. En la primera no pudimos ganar, pero ganó el osasunismo, y hoy se ha desbordado. He sufrido en dos momentos, primero, con un penalti que han pitado a favor del Athletic, y después con las dos ocasiones que han tenido ellos. Pero con los dos goles lo he visto más tranquilo”, reconocía el presidente.

“Yo me acuerdo todos los días de dónde venimos, tengo los pies en el suelo, es algo muy importante”, insistía un presidente que no se olvida de Sabadell, fecha de supervivencia para la que se cumplen 7 años el próximo miércoles 7 de junio. Resignado y con tono sarcástico, decía Sabalza: “Ahora toca repartir problemas. Braulio querrá ahora traer a 47 pero no tenemos dinero y habrá que ser realista, nada más”.

Osasuna afrontará cuatro competiciones la próxima temporada, contando la Supercopa que se disputará en Arabia. “Lo más importante de la Conference es agosto, hay que pasar la fase de grupos para que tengamos en El Sadar más partidos. Pero tenemos que seguir mirando el dinero como siempre. Cuando hay mucho hay que guardar y cuando hay poco, gastar poco. Ya no voy a cambiar después de ocho años”, finalizaba Sabalza.

LA BROMA ENTRE BRAULIO Y ABDE

Braulio, que fue coreado por El Sadar en un hecho sin precedentes para un director deportivo, resoplaba tras el partido, cuando se ratificaba la clasificación para Europa. “No lo sabía, imagino que es porque estamos en un estado de euforia y saben que lo vivo como uno más. Si nos llegan a grabar a Cata y a mí nos echan”, bromeaba. “Fue una decisión personal arriesgada pero me siento querido. Me preocupa que lleguen los malos momentos, pero ahora hay que disfrutar”, decía Braulio. Le toca hilar fino ahora al gallego, con un hombre que le encantaría tener pero no podrá: Ez Abde, con el que hablaba tras el choque.

“Me dijo en su día cuando le fiché: ‘Te voy a llevar a Europa, primo’, y me lo ha recordado. ‘Lo he cumplido’. Es imprevisible, un genio, tenemos que estar contentos de que un jugador así haya estado con nosotros, porque teníamos mucha competencia. Nos ha dado mucho, pero también nosotros, como club, le hemos dado. El grupo le ha arropado y Jagoba es profesor. Es un chico especial y Jagoba ha tocado la tecla. Se fue Estupiñán, ahora el mejor lateral izquierdo de la Premier, no tenemos bolsillo para más... Bueno igual tenemos un poco más, le voy a decir al presi”, bromeaba.

Consciente de lo que se va a apretar el calendario, seguía con humor: “Cuando terminó el partido, le dije a Bittor, ‘la que hemos liado’ y me ha dicho, ‘no me hables’, asustado de todos los partidos que vienen. Si pasamos el playoff, la planificación será diferente y trataremos de que no nos penalice”.

Para el recuerdo queda una conversación en el balcón del Ayuntamiento en la que Braulio miraba a la afición agolpada en la plaza y le decía a Jagoba: “Tenemos que llevar a esta gente a Europa”. Y lo han conseguido.