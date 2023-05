Osasuna presenta recurso por la quinta amarilla de Budimir, pero Competición lo desestima

Comité de Competición ha desestimado este viernes las alegaciones presentadas a la quinta tarjeta amarilla que vio Budimir contra el . Nada más acabar el encuentro, Se perderá el próximo partido. El Athletic . Nada más acabar el encuentro, Osasuna recabó las imágenes y recurrió dicha acción del minuto 66 con la esperanza de que pudiera jugar el domingo en Getafe.

El club alegó la existencia de un error material manifiesto y mantuvo que el jugador amonestado no realizó dicha acción. Osasuna afirmó que el árbitro consideró, de manera errónea, que había habido derribo debido al ángulo desde el que presenció la jugada. Con pruebas videográficas se intentó demostrar que Budimir “se limitó a jugar y arrebatar el balón al rival, sin que pueda considerarse que hay derribo”.

Desde el club rojillo se aferraron, además, a que no era una acción “temeraria” como para mostrar la cartulina pero Competición, en el escrito remitido, alega que no hubo un “error claro y manifiesto” en la redacción del acta, el único caso por el cual podría ser retirada esa tarjeta.

“Es necesario en todo caso que se trate de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se dan en este caso. En efecto, teniendo en cuenta lo antedicho, lo cierto es que las imágenes aportadas por el club no permiten desvirtuar el relato arbitral: el derribo, temerario a juicio del árbitro, del que es autor el jugador amonestado. Su visionado, en definitiva, no ha permitido a este Comité concluir, más allá de toda duda, la ausencia del mismo”, argumenta el Comité de Competición.

Budimir, en un gran momento goleador, causa baja por sanción para Getafe y estará disponible para la última jornada contra el Girona.