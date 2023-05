Raúl García y su corazón osasunista en la final de la Copa del Rey

Raúl García Escudero acaba contrato el próximo 30 de junio y, a falta de cinco jornadas para finalizar la temporada, todavía no tiene noticias del Athletic sobre una posible renovación. El 11 de julio cumple 37 años, pero el navarro tiene cuerda para rato. En una reciente entrevista para el Mundo Deportivo, el pamplonés se sincera sobre la final de la Copa del Rey y los pitos que recibió en El Sadar el día del homenaje a la plantilla del 2005.

La final de la Copa del Rey. "A Osasuna siempre le deseo lo mejor. Está claro que a nosotros, por el tema de clasificación, nos interesaba más que ganara el Madrid, pero soy de los que piensa que lo que consigues es por méritos propios. Osasuna es un club que me ha dado mucho, quería que ganase la final y me dio pena que perdiera".

Los pitos en El Sadar. "Parto de la base de que mucha gente de esa que me pita ni siquiera me ha visto jugar allí, con lo cual ese silbido lo asemejo más a que viene de donde viene. La relación entre Athletic y Osasuna no ha sido buena por todas las historias que ha habido en el pasado, pero hay que diferenciar lo que significa ir a jugar allí como un jugador de la casa y que, mientras he estado allí e incluso estando fuera, siempre he deseado lo mejor para el club. Intento entenderlo desde el punto vista de que es fútbol, pero me gustaría que no sucediera así".

El crecimiento de Osasuna. "Aparte de crecer, ha vuelto un poco a lo que ha sido siempre. El problema fue que se perdió un poco el norte en ciertos momentos y se vivieron situaciones complicadas. Momentos que yo también sufrí porque al final tengo muchos amigos, mucho cariño y, sobre todo, porque soy navarro y lo he vivido desde pequeño".

Del Athletic, pero también rojillo y colchonero. "Llevo muchos años aquí. Al final me pregunta un poco de mis sentimientos y soy navarro, me siento súper orgulloso de mi tierra, de ser rojillo, pero también me considero colchonero y athleticzale porque he tenido la suerte de que me han cuidado bien, de que me han demostrado que también es mi casa. Soy de los tres clubes".