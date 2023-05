Carta de Nacho Vidal tras confirmarse su lesión

"Las lesiones, esos momentos sombríos a los que te hace enfrentarte el deporte. Esos procesos que no se ven, pero que conllevan un gran sufrimiento. Para ti y para todos los que te rodean. Es evidente que nunca llegan en un buen momento, pero este, si cabe, es el peor.

A escasos días de un partido histórico para el club. Optar a un título tras 18 años y no poder ayudar en el verde es muy duro para alguien que lleva varios años vistiendo de rojo y siente Osasuna como su casa. No obstante, aportaré mi granito de arena desde otra perspectiva.

Estas primeras horas han sido un gran shock a nivel emocional. Asumir que una temporada acaba antes de tiempo es delicado. Sentimientos como la tristeza, la frustración o la impotencia han recorrido mi cuerpo. Pero esto ya es pasado. Asimilando el duro golpe, solo queda mirar hacia adelante.

Los que me conocen saben que soy una persona resiliente y optimista. Me gusta extraer todo lo positivo de las situaciones adversas. Las lesiones también suponen una gran oportunidad para crecer personal y profesionalmente y pienso aprovecharla.

A partir de este momento, mi máxima ambición es llegar al primer entrneamiento de la próxima temporada al 100% para, como cada año, estar remando al lado de mis compañeros en una misma dirección para conseguir los objetivos. Mi esfuerzo diario está a merced de los profesionales que me rodean y me ayudarán en el camino. No conozco una fórmula mejor para conseguirlo.

Es cuestión de alma”.