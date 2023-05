Álvaro Benito: "Jagoba es un encanto como persona y didáctico e inteligente como entrenador"

Exfutbolista del Real Madrid y reconocido comentarista de fútbol de un tiempo a esta parte, además de entrenador y cantante, Álvaro Benito se mete en las entrañas de Osasuna para desgranar el trabajo del técnico que está marcando una época. Esta noche, en el canal Vamos, hace parada en Tajonar y en de un tiempo a esta parte, además de entrenador y cantante, Álvaro Benito se mete en las entrañas de Osasuna para desgranar el trabajo del técnico que está marcando una época. Esta noche, en el canal Vamos, hace parada en Tajonar y en El Sadar para estar con Jagoba Arrasate

¿Qué se ha encontrado?

Partimos de la premisa de que los entrenadores expresaran lo que ellos quisieran. Hay una gran diferencia entre los que no están en activo sobre los que están en activo, como es el caso de Jagoba. Además, está el incentivo de que nos cogió en medio de una semifinal de Copa. Eso le da al episodio un atractivo extra. Hay entrenadores que les gusta mostrar más lo que hacen y otros son más celosos.

Arrasate es de los primeros.

Ha sido un gusto. Se ha abierto. Nos ha contado un montón de cosas interesantes. Es el episodio más largo de los cinco de esta temporada. Se han quedado cosas fuera que me hubiesen molado meter. Básicamente, se verán momentos del modelo de juego de Osasuna y cómo ha ido evolucionando todos estos años. Y también, el análisis del partido de ida y la preparación de la vuelta de semifinales contra el Athletic.

¿Qué le ha sorprendido del míster de Osasuna?

Primero, personalmente es un encanto. Junto a Bittor y su cuerpo técnico, nos han recibido con una gran amabilidad y una sonrisa. Nos han puesto todas las facilidades. Eso es muy de agradecer porque estás en medio de la competición. Segundo, he comprobado lo que percibía. Es un entrenador muy inteligente, capaz de exprimir las piezas que tiene al máximo y de saber cómo tiene que jugar en función de esas piezas. Además, lo que se percibe es cierto. El equipo está convencidísimo de lo que hace, convencidísimo de lo que cuenta el míster, de la idea, del modelo. Son felices expresándolo en el campo. Eso es muy difícil llevarlo a cabo durante tantos años como lleva Jagoba en Osasuna. Sigue llegando al jugador motivándolo de la misma manera en un modelo además que exige un gran esfuerzo. Una de las señas de identidad de Osasuna es que se dejan todo cada partido. Siempre que me toca comentar Osasuna hablo de que el equipo rival tiene que sacar buena nota en el partido para ganarles. Es un equipo que te exige siempre hacer un gran partido. Podría contar más detalles, pero a grandes rasgos es así. Es la percepción que tenía desde fuera.

Pochettino, Marcelino, Pacheta y Lopetegui han sido los protagonistas de los anteriores episodios. ¿Qué tiene Jagoba?

El denominador común es que todos se han abierto conmigo, han estado cómodos. Pero es cierto que Jagoba es muy didáctico. Al ser profesor se nota. Lo explica muy bien. Es una virtud que debe tener un entrenador. Una cosa son tus conocimientos y otra cosa son cómo los expresas. Jagoba está en el lugar idóneo, a pesar de que este año, eso sale en el capítulo, hay una evolución clara en el juego interior de Osasuna. Eso le da más alternativas. Pero encaja a la perfección con la idea de juego que hay en Pamplona. Ese equipo vertical, agresivo, presionante, valiente... Eso históricamente en Osasuna siempre ha gustado. Es el fútbol del norte, por así llamarlo de alguna manera. Ahora la Real tiene sus matices, pero al final son equipos ofensivos, agresivos, que van a por el rival en su propio campo. En tres días tienes la oportunidad de conocer muchas cosas, pero ser entrenador comprende tantas facetas y matices que a veces te gustaría estar diez días viendo más el trabajo en profundidad, como una charla en día de partido. Entiendo que los entrenadores tampoco te van a mostrar todo (ríe).

¿Llama la atención que Jagoba no acuse el desgaste y que la afición tampoco se canse de él? La llama sigue viva en ambas direcciones.

Eso es imposible en el fútbol. La afición de Osasuna es particular y no pasa como en otros lugares. Enseguida como seres humanos nos cansamos de las mismas caras y mismos estímulos. Cuando una persona lleva tanto tiempo en un puesto tan difícil como el de entrenador de elite, ya se sabe qué pasa si no van bien las cosas. En el capítulo sale el momento suyo de debilidad cuando estuvo 13 partidos sin ganar. Tanto Braulio como el club mostraron un apoyo inusitado. Es de elogiar. Quería destacarlo en el capítulo. Demostró que mantener y darle la confianza fue un gran acierto. No se les da a entrenadores que han demostrado su capacidad. En el fútbol hay rachas y no ganas. Esto seguirá siendo así. No hay ninguna paciencia con el entrenador. A la que se pierden cuatro o cinco partidos, todos van fuera menos Jagoba.

En el capítulo, hay una acción que refleja la intensidad en Tajonar. Lucas Torró sale disparado hacia una valla y se golpea.

Se entrena como se juega. Es muy raro entrenar de una manera y jugar de otra. Un jugador se acostumbra a un ritmo, a una manera de hacer las cosas. La exigencia por parte del míster. Esto me lo han dicho los jugadores. Es un rasgo característico de Osasuna desde que llegó Jagoba y entiendo que históricamente también. Es un equipo que tiene que apretar, jugar a un ritmo alto, jugar con mucha atención y concentración. Esto es lo que percibí en las sesiones. Es la sensación que da el equipo cuando juega. No hay secretos. No se entrena a echar el día a cumplir el expediente y luego querer competir al 120%.

¿Cuál son los nombres propios de este Osasuna en el campo?

Me gusta mucho David García, me gusta Sergio Herrera, me gusta Rubén... Moi Gómez ha dado un salto cualitativo al equipo. Aimar Oroz... Esas dos apariciones le han cambiado el juego a Osasuna. Hay más opciones para progresar por dentro para tener otro tipo de amenazas. La cesión de Abde le ha venido muy bien para hacer el temporadón que están haciendo. Pero es un equipo donde destaca lo colectivo. Esa su fortaleza, sin duda. Van todos muy convencidos.

Estuvo en unas instalaciones de cantera, Tajonar.

En Osasuna se trabaja muy bien la cantera. Me contó Jagoba que Navarra es la comunidad que más futbolistas genera por porcentaje. El problema es el inconveniente de que es un mercado apetecible. Hay una gran tradición. Juega mucha gente al fútbol. También me dijo que todos los chavales juegan al fútbol y todos tienen equipos. Eso provoca que vayan saliendo jugadores. Es muy necesario para la idiosincrasia y para el aspecto económico. Si vendes caro como para no tener que fichar jugadores en algunas posiciones que te puedan hacer un gran trabajo en el primer equipo como el caso de Moncayola o Aimar Oroz, qué maravilla.

¿Necesitaba este proyecto que fuera recordado por un gran hito como llegar a una final de Copa?

Llegar a una final es muy difícil. Va a ser la segunda de la historia. Osasuna ha sufrido lo indecible, con cuatro prórrogas. A veces, hace falta un día así para que sea recordado de forma eterna. Más allá de lo que pueda pasar el sábado allí en Sevilla, Jagoba ya ha hecho historia y será recordado con todo merecimiento. Hubiese sido recordado igualmente por el extraordinario trabajo que está haciendo desde que ascendió, pero este hito te da otro nivel. Formas parte de los elegidos. Vas a jugar la final y si consigues el título, ya ni te digo. Esto quedará en la historia de Osasuna para siempre.

El osasunismo rebosa ilusión.

Es una ciudad que tiene una identidad total con el equipo. Tengo muchos amigos allí. Siempre me están dando la brasa con Osasuna (ríe). Lo noto cuando he ido a comentar. La ciudad entera está volcada con el equipo.