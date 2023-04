¿Qué es lo que más temía Arrasate del Athletic? Así preparó el partido de vuelta en San Mamés

agoba Arrasate tenía claro qué debía evitar para que el Athletic Club no hiciera daño a Osasuna en San Mamés. Tras el 1-0 de la ida, Jtenía claro qué debía evitar para que elno hiciera daño a Osasuna en San Mamés.

El técnico vasco ha estado charlando con Álvaro Benito en el programa 'El Míster', de Movistar.

El exfutbolista se ha desplazado hasta Pamplona para conocer cómo trabaja Osasuna y en especial su entrenador, Jagoba Arrasate.

Uno de los miedos era Oihan Sancet. Arrasate reconoce que Osasuna podía tener problemas si el navarro, en lugar de recibir el balón de espaldas, lograba girarse rumbo a la portería.

Pero sin duda lo que más temía era que el Athletic pudiera correr, que pudiera encontrar espacios. "Teníamos obsesión por la presión tras pérdida. Nuestra idea es robar, si no podemos robar tenemos que hacer que no progresen y si no podemos hacer ni una cosa ni la otra, hay que hacer una falta táctica. Si el Athletic te corre... (resopla)", reconoce.

El próximo lunes, a partir de las 22:30 horas, se emitirá el programa en Movistar.