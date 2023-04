Osasuna cuenta con 20.640 entradas que le corresponden del reparto de la Federación Española de Fútbol (un 40%). De ahí, se ha calculado que 1.400 se restarían para compromisos (jugadores y empleados principalmente), pero este número se está recortando sobre ese global ya que el club está haciendo gestiones para adquirir más de otras zonas del campo que no están asignadas a los finalistas. Sumando las 1.600 que ha colocado la Federación Navarra de Fútbol, cifra que irá en aumento, las previsiones hablan de más de 23.000 rojillos en La Cartuja.

Los simpatizantes, titulares del carnet ‘Soy Rojillo’, son los siguientes en optar a la compra. Hay un volumen de 3.000, sabiendo que una parte se ha dado de alta en los últimos días. Una parte de ellos podrá comprar entrada, pero no se sabe de momento cuántos serán.

Este miércoles 19 de abril, a partir de las 9.30 horas se abrirá en el Área del Socio el proceso de preinscripción exclusivo para ellos. En el caso de que se quiera realizar una inscripción en grupo, la gestión la tiene que hacer un solo simpatizante. Para ello primero debe inscribirse él y después le aparecerá un formulario para ir uniendo a otros simpatizantes a la lista. La unión de grupos de simpatizantes a grupos de socios ya inscritos no es posible. Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 20 a las 23:59 horas.

Cerrado el plazo el club ordenará las solicitudes por antigüedad y se pondrá en contacto con los simpatizantes que tengan plaza asegurada. Esos titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ podrán acceder al portal de compra de la RFEF el día 25 y solo tendrán garantizada su plaza ese día.

El día 26 todos los demás simpatizantes que hayan quedado en espera recibirán claves de compra para acceder al portal. Estos no tendrán plaza asegurada, pero podrán acceder a comprar todas aquellas entradas que no hayan sido retiradas por los socios durante los días anteriores hasta agotar localidades. Se han inscrito 19.208 socios, pero no todos comprarán entrada por los motivos que sean.

RECOGIDA EN SEVILLA

“Por lo tanto, los simpatizantes que tengan acceso el día 25 a la plataforma de compra tendrán entradas libres aseguradas, pero los que accedan el día 26 podrán acceder a lo que haya quedado libre en los días precedentes, no teniendo garantizada por lo tanto la entrada”, dice Osasuna, que añade que los simpatizantes que vivan lejos de Pamplona podrán recoger sus entradas en Sevilla el día de la final solicitándolo previamente en la dirección socios@osasuna.es.