Porque somos Osasuna, esto nunca va a morir

Así versa uno de los canticos más conocidos de la parroquia rojilla, y que lejos de ser una metáfora, describe una realidad, una historia real de supervivencia como ha sido la de Osasuna, en sus casi 103 años de historia, pero especialmente en los últimos 10 años.

Somos Osasuna, por el sentimiento de pertenencia a unos colores, un escudo, un estadio, una tierra, una comunidad y unos valores. Un gran sentimiento en el que se acumulan emociones que nos hacen vivir con intensidad cual montaña rusa todos los acontecimientos que surgen en torno al club y su día a día. Y es que ser de Osasuna, ser Osasuna, es una forma de ver y vivir la vida.

Somos Osasuna, porque vivimos y sufrimos como si fuera nuestra propia piel los oscuros acontecimientos de 2014, la agonía con final feliz de Sabadell, el ascenso posterior vía play off y el siguiente ascenso años después alzando la copa de campeones de 2ª División en El Sadar (¿Ensayo previo al 6 de Mayo?), hasta llegar al día de hoy con el pase a la final de la Copa del Rey 18 años después de la última y única final que hemos disputado.

Somos Osasuna, porque creímos, viviendo el sorteo en directo que, contra el Betis, vigente campeón de la competición y jugando en Sevilla, no había muchas opciones de seguir vivos, pero que si lo hacíamos, ojo cuidado que quien sabe si haríamos realidad el sueño de nuestro Presi (y de mucho/as, seguro) o quizás, como uno que yo me sé, vaticinaba que llegaríamos a la final de La Cartuja, y para ganarla, claro. Y que cosas oye, eliminamos también al otro equipo de la ciudad hispalense, y el resto ya lo conocemos. Las señales este año marcan claramente Sevilla como ciudad amuleto para el Osasunismo, ¿Hasta el punto de ganar nuestro primer título allá? San Fermín, retrasa tu salida en la escalerica de Mayo un día, por favor.

Somos Osasuna, porque sabemos que vamos a sufrir, y sabemos sufrir. Hasta nos gusta ese puntito de sufrimiento a alguno/as, hay que reconocerlo. Y es que el partido de vuelta de semifinal en San Mamés, como no podía ser de otra manera, no fue una excepción. Lo dijo el máximo protagonista de la noche, el autor del golazo, del gol para la historia, el canterano Pablo Ibañez: “Hemos sufrido como perros”. Vaya que si hemos sufrido…pero, ¿Y cómo hemos gozado? El nivel de gozo y de júbilo es directamente proporcional y diría que elevado al cuadrado del sufrimiento vivido. Y es que ya lo decimos: “Ser de los que ganan (siempre) es muy fácil, ser (de) Osasuna me parece mejor”.

Somos Osasuna, porque vivimos con entusiasmo contagioso y amplio en toda Navarra los días marcados en rojo, nunca mejor dicho, por el Osasunismo. Lo del martes, fue otro de esos días. Dia de nervios desde primera hora del día, de masiva demostración de sentimiento rojillo comprobable ya solo echando un ojo a los estados de whatsapp y redes sociales de nuestro/as amigo/as y conocido/as, de agolparnos en bares, sociedades, peñas…etc. de toda Iruña y Nafarroa, como fue nuestro caso en la Peña Donibane con cerca de 150 socios y socias culminando los 120 minutos de partido, previa cena y canticos durante, con un gran estallido de alegría, gritos, canticos y abrazos multitudinarios. Y que decir de la indescriptible sensación del gol de Osasuna…sin duda momento álgido de la noche que quedará grabado en nuestras mentes y corazones para siempre. Sentimientos a flor de piel que aun recorren por nuestro cuerpo al recordarlo y ver la repetición cantada del gol de Pablo. Y es que, a pesar de los pesares, y de todo el sufrimiento, ya lo dice el archiconocido estribillo conocido ya mundialmente: “Osasuna nunca se rinde”.

Somos Osasuna, porque muchos y muchas nos fuimos a celebrarlo a la Plaza del Castillo junto con los jugadores, nos acordamos de Oier y de Torres (pedazo de gesto de los jugadores), reconocimos al capitán de la nave, Don Jagoba Arrasate (lorololo), su trayectoria y logros, pero también a Braulio y Cata, y porque no, a Sabalza y su Junta Directiva.

Somos Osasuna, porque al día siguiente, cual boda o celebración, no hay otra conversación. Se revisan fotos, videos, redes, audios, prensa, televisión…en busca de todos y cualquier detalle curioso y que nos ponga de nuevo la piel de gallina (Venga va, ¿Cuántas veces habéis visto la repetición del gol en el 115’? En bucle, si. Culpable). Y como no, comenzamos a vernos en Sevilla, y para ello las conversaciones de whatsapp en grupos para organizar el desplazamiento con los alojamientos y diversos medios de transporte. Comienza la cuenta atrás, una cuenta atrás que a modo de guinda nos pone al Real Madrid como rival. ¡Como si necesitáramos más alicientes! Pues bien, añadámosle el picante que históricamente siempre tiene un Osasuna-R. Madrid el hecho de que esta vez sea en una final de una competición oficial. ¡Para que quieres más!

Somos Osasuna, porque algunos tuvimos la suerte de vivir la final del Calderón en 2005 y soñábamos despiertos con poder vivir otra final para, esta vez sí, ganarla, y que nuestros txikis, y algunos haundis ya, lo vivan con nosotro/as, en Sevilla o desde casa, con toda la parafernalia de camisetas, bufandas y banderas rojillas, y experimenten esa sensación, ese sentimiento tan especial que es ser osasunista, ahora en lo bueno, en lo mejor, pero que también nos hace aguantar y estar ahí en lo los tiempos más duros. Una herencia inmaterial e irracional que transmitimos a lo/as nuestro/as, y por lo que estarán eternamente agradecido/as en el futuro, igual que nosotro/as con nuestros antecesores y transmisores de este sentimiento sin igual.

Somos Osasuna, y nos vamos a Sevilla con los nuestros, a la conquista del titulo y celebrar el chupinazo más especial de la historia, a domicilio y con dos meses exactos de antelación.

Porque somos Osasuna, ¡Y esto nunca va a morir!

Gorka Azpiroz Razkin

Socio 5.251, miembro de Donibane Gorria y Ex Secretario de la Comisión de Control Económico del C.A. Osasuna (2015-2019)