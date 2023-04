La 'Abdemanía' llega a Tajonar

que se ha convertido en el futbolista referencia del equipo tras sus últimas actuaciones, es un hombre tímido y no le gustan nada las aglomeraciones en torno a él. De hecho, al ver el gran número de personas que acuden esta semana a los entrenamientos, sale por la puerta trasera del vestuario para evitar ser visto, sin éxito. El nombre de la histeria colectiva en Tajonar tiene cuatro letras: A-B-D-E. Lo que se está viviendo estos días con el jugador marroquí en las instalaciones rojillas no se ha visto muchas veces, pero lo de este miércoles 12 de abril superó cualquier precedente. El internacional,, es un hombre tímido y no le gustan nada las aglomeraciones en torno a él. De hecho, al ver el gran número de personas que acuden esta semana a los entrenamientos,para evitar ser visto, sin éxito.

fue inmediatamente abordado. Abde ya fue perseguido el pasado martes por decenas de personas antes de subirse al vehículo. Atendió a todas, una a una, con un rostro serio, nada que ver con la mayoría de compañeros a los que se ve más en su salsa en esos momentos. Pero este miércoles la situación se agrandó. Aunque sale de los últimos de las instalaciones, los aficionados, muchos de ellos muy jóvenes, esperan lo que haga falta para tener la firma y la foto de la estrella osasunista. Una hora después de terminado el entrenamiento, el extremo cedido por el Barcelona apareció con una gorra blanca por detrás y

J.P. Urdiroz

UNA HORA ESPERANDO

Firmó algunos autógrafos, pero visiblemente superado, se metió en el coche. Ahí empezó un momento inusual en Tajonar, que además no se puede dar ahora por las limitaciones de acceso. Los seguidores rodearon el vehículo por delante y por el lateral del piloto, insistiendo a Abde para que no se marchara. “Llevamos una hora esperando” o "Hemos venido del pueblo para verte” eran las frases escuchadas.

Abde no reaccionaba. Intentaba conducir pero no podía. En vista de la situación y de que no conseguía nada diciendo que se tenía que ir, accedió a seguir firmando, pero el número de peticiones no decaía y su rostro iba desencajándose.

Finalmente, el delegado del equipo, Iñaki Ibáñez, bajó en su auxilio. “Vamos, que tienes que ir al fisio”, le indicó. Fue la maniobra perfecta, porque el jugador pudo mover unos metros el coche, hacer una maniobra y salir con un acelerón de Tajonar.

A pesar de su descaro en el campo, está claro que fuera de él no se siente cómodo con la atención que está despertando.