Alojamiento en Sevilla: Booking avisa que el 94% ya no está disponible para el 6 de mayo

La clasificación este martes de Osasuna para la final de la Copa del Rey el 6 de mayo en el Estadio Olímpico de La Cartuja ha dado el pistoletazo de salida a una carrera de aficionados rojillos para encontrar el modo de desplazamiento y alojamiento en Sevilla a falta de un mes para el partido.

Y no es una tarea sencilla. Falta solo un mes para la final de Copa, con la Semana Santa de por medio, lo que complica mucho la vida a los aproximadamente 20.000 osasunistas que tendrán el privilegio de entrar en La Cartuja para ver uno de los partidos más importantes de la historia del club.

En la capital hispalense, con datos a diciembre de 2022, hay 227 hoteles, con 24.439 plazas, además de una gran cantidad de pisos turísticos: 2.296 en la provincia, con 8.155 plazas, y 1.861 en la ciudad, con 6.867 plazas. No obstante, webs de referencia en el sector como Booking ya anuncian que para la fecha en cuestión tienen reservado ya el "94%" de su oferta.

En la ciudad de Sevilla es difícil en este momento encontrar habitación por menos de 200 euros la noche, aunque en pueblos de alrededor, a media hora en coche, los precios bajan a unos 100 euros. Entre las opciones más económicas, hay apartamentos al norte de Huelva por 120 euros la noche para 2-4 personas.

Amaia Irigoyen, de la agencia de viajes Itsaslur de Pamplona y presidenta de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas en Navarra (Fetave), ha resaltado que estas subidas de precios en momentos especiales son absolutamente normales, porque es cuestión de "oferta y demanda".

También hay en redes sociales quejas de aficionados que habían reservado habitaciones en hoteles y a los que las plataformas de internet se las han anulado sin ninguna explicación o alegando que han sido ellos mismos los que las han cancelado.

"No es la primera vez que ocurre, no creo que sea legal, pero la gente debería pensarse muy mucho dónde reserva", porque en una agencia de viajes "no te van a cancelar la reserva" en ningún caso, ha explicado Irigoyen.

HAY MUCHAS OPCIONES PARA VIAJAR SEVILLA, PERO HAY QUE DARSE PRISA

Hay muchas opciones para viajar a Sevilla desde Pamplona, una de ellas el vehículo particular si se está dispuesto a cubrir los 916,8 kilómetros que separan ambas ciudades por la A-62 y la A-66, con casi nueve horas de viaje.

Son más cómodas lógicamente las opciones del tren y el avión, dos medios que en este momento ofrecen varios servicios regulares, a falta de los servicios especiales que se puedan establecer con motivo de la final, a petición de las agencias de viajes o el propio club si hay demanda suficiente.

El tren de Pamplona a Sevilla-Santa Justa, con trasbordo en Atocha (Madrid), supone unas 8 horas y media de viaje, contando el tiempo de espera en la capital. ¿El precio? En este momento unos 200 euros ida y vuelta. También hay opción de salida desde Zaragoza o coger el AVE en Madrid para reducir la duración del trayecto.

Hay trenes que ya van completos para esas fechas, sobre todo para la vuelta, aunque "entiendo que Renfe pondrá más trenes, pero es demasiado pronto" para saberlo, ha subrayado Irigoyen.

El viaje desde Pamplona en avión, con transbordo en Madrid, dura unas siete horas en total, contando el tiempo de espera, y el precio oscila ahora entre 100 y 250 euros ida y vuelta, según fechas y horarios.

Cerca de Pamplona, hay vuelos directos a Sevilla desde Bilbao y Vitoria. Desde la capital alavesa está "recién sacado del horno", ha dicho Irigoyen, una oferta de vuelo de un operador especializado en eventos deportivos con salida el 6 y vuelta el 7 de mayo y una noche de hotel por 650 euros.

Irigoyen ha afirmado que desde la capital navarra es difícil organizar vuelos chárter, porque resulta más caro que hacerlo desde Vitoria, ya que Pamplona necesita permisos especiales al ser un aeropuerto más restringido en cuanto a horarios.

Además, falta solo un mes para la final y hay "un tiempo límite" para organizar un chárter, porque "la compañía no te mantiene el vuelo hasta tres días antes esperando a ver si lo llenas. Se suele preparar con meses de antelación. Lo veo muy arriesgado a estas alturas".

El autobús, con transbordos en Madrid y El Arahal, cuesta entre 95 y 150 euros por trayecto, y en las plataformas de Uber y BlaBlaCar se pueden encontrar viajes ahora entre 50 y 75 euros. En este caso, como en todos los anteriores, los precios pueden ir aumentando conforme se incremente la demanda.