Jagoba Arrasate se pone a 200 con Osasuna donde empezó todo

Jagoba Arrasate comparecía enfadado después de empezar su etapa en Osasuna con derrota (1-0) en Mallorca y una pobre imagen. Aquel equipo estaba en construcción. "Entonces no me podía imaginar que podía llegar a 200 partidos", decía con buen humor ayer recordando el hito que cumplirá el segundo entrenador con más partidos en la historia del club. "Hay que ponerse las pilas porque ya ha empezado la Liga". 19 de agosto de 2018.

Vuelta a Son Moix, donde empezó este ciclo de éxitos hace casi cinco años. Cifra redonda. Después de superar recientemente a Enrique Martín Monreal, el vizcaíno sigue la estela del mítico Pedro Mari Zabalza, que sumó 340 encuentros en un fútbol menos cambiante.

La estabilidad que ha conseguido el proyecto de la mano de Arrasate se ha convertido en referencia dentro de la Liga, solo por detrás del Atlético de Simeone en cuanto a duración. El de Berriatua cuenta con la firme confianza del director deportivo Braulio Vázquez, con quien ha forjado un vínculo profesional y personal de éxito.

“Ostras, no me acordaba, además no empezó muy bien...”, respondía en sala de prensa sobre el hecho de lograr los 200 partidos precisamente en Mallorca. El camino ha sido intenso. Ha cambiado la categoría y la plantilla ha ido evolucionando en sintonía con los objetivos bajo el mando de Jagoba Arrasate.

"ES UN ORGULLO"

El aterrizaje con turbulencias dio paso a una temporada histórica con ascenso a Primera, donde Osasuna ha ido ganando posiciones en las últimas tres temporadas. A esa estabilidad, a prueba de bombas en forma de dos rachas negativas, ha sumado la semifinal de Copa este año para disparar la ilusión.

Jagoba Arrasate, figura de consenso en el osasunismo, termina contrato en 2024 y no mira más allá de hacer grandes cosas a lomos de El Sadar. “Es un orgullo estar 200 partidos en Osasuna. A ver si llega con una alegría ganando”, dijo.