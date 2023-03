Rubén Peña está de vuelta

se ha prolongado más de lo esperado, desde el 5 de enero, pero su concurso será posible a partir de ahora. Está a la altura de la exigencia de sus primeras sesiones con el grupo, la verdadera señal de que ya cuenta para La sonrisa de Rubén Peña ha vuelto en Tajonar. No lo ha pasado bien el lateral llegado el verano a Osasuna , con una lesión de la que no se terminaba de recuperar y que ya es historia. La ausencia de los terrenos de juego, desde el 5 de enero, pero su concurso será posible a partir de ahora. Está a la altura de la exigencia de sus primeras sesiones con el grupo, la verdadera señal de que ya cuenta para Arrasate

el plan ha discurrido sobre lo programado. Peña ha respondido al trabajo que se le ha marcado para ir ganando esas sensaciones físicas y anímicas en su regreso a la actividad plena con todos. “La felicidad de volver a entrenar con el grupo. Otro pasito más”, escribía el de Ávila en sus redes sociales hace una semana, cuando publicaba una imagen recibiendo el abrazo de Sergio Herrera y sendos rostros de alegría. Desde entonces,. Peña ha respondido al trabajo que se le ha marcado para ir ganando esas sensaciones físicas y anímicas en su regreso a la actividad plena con todos.

La idea es que pueda ir formando parte de las siguientes convocatorias. El polivalente lateral llega con muchas ganas al tramo decisivo de la temporada, con el pase a la final de Copa en juego y el último tercio de Liga por resolver. Arrasate irá valorando su entrada al campo. “Lo veo contento y esa es la primera señal. Está apretando y eso significa que ya quiere estar. Ojalá lo tengamos para esta última fase”, deseaba hace diez días el técnico rojillo, que ha visto desde entonces que la evolución ha sido satisfactoria cada mañana.

UN PARTIDO DE LIGA EN CINCO MESES

Rubén Peña no ha podido tener continuidad en su primer año en Osasuna. Desde el parón por el Mundial de noviembre, solo ha disputado un encuentro de Liga, el de San Sebastián contra la Real Sociedad con el que se cerró el año. Jugó entonces 90 minutos y unos días después caía lesionado en el cuádriceps en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa, en Tarragona. Un problema que ha tardado en solucionarse, pero que ya está olvidado.

Desde entonces, Rubén Peña se ha perdido 14 partidos oficiales y mira con optimismo su regreso a los terrenos de juego, bien sea como lateral derecho o en la banda del centro del campo. Es muy posible que se monte en el avión rumbo a Mallorca.

Budimir no baja la guardia con el trabajo extra

Invierte las horas que hagan falta para pulir errores y perfeccionar movimientos, remates o acciones técnicas. Ayer volvió a hacerlo. Ante Budimir es un futbolista muy meticuloso con el trabajo. Viene de una cultura, la balcánica, en la que la constancia no se negocia. Conocida es la labor extra en el campo cuando sus compañeros han terminado la sesión.para pulir errores y perfeccionar movimientos, remates o acciones técnicas. Ayer volvió a hacerlo.

El croata está centrado en recuperar su olfato goleador en la fase más determinante de la temporada. No ha sido convocado por su selección para este parón internacional y ha puesto el foco en mejorar sus prestaciones con Osasuna. Es evidente que los números de goles está siendo inferiores a lo esperado. Solo ha marcado dos y ahora le llega el momento de volver a reencontrarse, más aun con la ausencia del Chimy por lesión para los siguientes encuentros.

En las dos últimas jornadas, Arrasate ha optado por sentarle en el banquillo y darle minutos en la segunda parte. Habrá que ver si regresa al once el viernes en Mallorca, contra sus ex, o vuelve en el de San Mamés en la noche más esperada. Budi no baja la guardia.

J.P. Urdiroz

Cinco Promesas en el entrenamiento



​Hubo caras nuevas en la sesión matinal de ayer. Reforzaron a la primera plantilla cinco futbolistas del Promesas que el domingo no partieron de inicio en la victoria ante el Alcoyano, por lo que podían realizar trabajo con exigencia física. Se trataba de Ander Yoldi, Eneko Aguilar, Christian Mutilva, Kako Sanz y Ander Dufur.