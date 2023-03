De la Morena y su viaje a Osasuna

Era 1986 cuando un recién aterrizado José Ramón de la Morena unía su camino a Osasuna para cubrir la actualidad y partidos señalados. Una época gloriosa con viajes por Europa que le tocó vivir y que guarda con gran cariño. Habla de Biurrun, Robinson, Daniel Zariquiegui o Jesús Riaño. Eran otros tiempos en el mundo del fútbol y la comunicación, sin apenas barreras para acceder a los protagonistas. “Pamplona tiene un significado especial, fue mi primer viaje como profesional”, recuerda quien fuera líder de la radio deportiva con El Larguero en un encuentro organizado por el periodista Daniel Ramírez García-Mina en torno a su libro ‘Porque somos Osasuna... y eso nunca va a morir’. Una cita en Madrid, también con el exrojillo Carlos Cuéllar, repleta de anécdotas.

“Con su tacañería, Fermín Ezcurra evitó que Osasuna fuera sociedad anónima y que hoy esté en manos de un jeque. Cogíamos el tren cama en la estación del norte de Madrid y llegábamos a las 5 de la mañana a Navarra”, recuerda el periodista ya retirado del circuito radiofónico. “Fermín fue un presidente que no era de el prototipo de aquella época, luego llegó Jesús Gil, Caneda, Lorenzo Sanz, Nuñez, Gaspart.. . Algunos aficionados decían que con Ezcurra el equipo se iba a Segunda, que era un tacaño. Y Osasuna sigue siendo de sus socios”, recalca.

En aquellos tiempos se informaba desde las entrañas del fútbol, desde el túnel de vestuarios. Ahí De la Morena congenió con Daniel Zariquiegui, exárbitro y delegado de campo de Osasuna. “La misión era estar abajo y ahí aparecía Zariquiegui, que me decía que no podía pisar la zona. Me decía que me echaba, luego le cogí un cariño especial”.

Antes de un partido del Atlético en El Sadar , ambos protagonizaron uno de los episodios que no olvida. “Vicente Calderón había vuelto como presidente al Atlético y quería entrevistarle. Comí el viernes con él y el sábado era el viaje a Pamplona. Le ingresaron y se murió antes de empezar el partido. Le dije a Zariquiegui que quería entrar al vestuario para hablar con Luis Aragonés sobre el tema”, apunta.

“Ahora pienso que hay muchos Maldinis que hablan el 4-4-2, la defensa en zona, el rombo... Parecen clases de geometría. Me interesa llegar más al corazón que a las botas”, reflexiona.

"RIAÑO Y ZÚÑIGA TENÍAN RAZÓN"

Jesús Riaño, quien fuera jefe de deportes de Diario de Navarra, así como Javier Martínez de Zúñiga, de la SER. "Jesús Riaño nos daba unas charlas sobre los árbitros en aquellos viajes. Hablaba con Zúñiga de lo que perjudicaban los árbitros a Osasuna. Yo pensaba que eran unos pesados, que se equivocaban. Luego con el tiempo me di cuenta de que tenían razón y de que el presidente del Comité, Pepe Plaza, era madridista", expresa. Un relato que supuso una especie de viaje a Pamplona, como el que empezaba en ese tren como punto de inicio a su larga y exitosa carrera.

