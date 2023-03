La reflexión de Kike Barja: "No entiendo el doble rasero con las manos, eso es lo que cabrea"

Kike Barja en sala de prensa después de la derrota de Osasuna contra el Villarreal, marcada en parte por el penalti no señalada a favor de los rojillos con 0-1 en el marcador. "El criterio de las manos no lo tenemos claro ni nosotros, ni el Villarreal ni nadie", ha dicho el canterano en el inicio de su extensa respuesta. Alto y claro se ha expresadoen sala de prensa después de la derrota de Osasuna contra el Villarreal, marcada en parte por el penalti no señalada a favor de los rojillos con 0-1 en el marcador. "El criterio de las manos no lo tenemos claro ni nosotros, ni el Villarreal ni nadie", ha dicho el canterano en el inicio de su extensa respuesta.

"Lo que no se ha pitado como mano aquí se pita en otro partido. Para mí, en el fútbol que yo entiendo, eso no es mano. Porque él tiene cierta separación y eso es una posición natural. Lo que no es natural es estar con los brazos atrás", ha comentado Barja con total sinceridad explicando la jugada en la que Yeremy Pino ha cortado la peinada del Chimy con el brazo extendido.

"Ahora bien, lo que no puede ser es que estas manos rigurosas se piten unos días y cuando le toque a Osasuna no se piten. No lo entendemos. O la jugada de Iker Muniain contra el Barça. Le puede pegar en la mano y no determina nada. Si eso es mano no sé por que hoy no se ha pitado con el criterio de hoy en día", ha añadio.

Kike Barja, uno de los más destacados en Osasuna, ha terminado "fastidiado" por esa actuación arbitral, que se suma a la de Mestalla. "Está claro que la semana pasada nos sacan dos rojas que no existen y se pitan. Y hoy llega este penalti que otras veces se pita. Eso es lo que le cabrea a uno. No entiendo el doble rasero", ha reflexionado.