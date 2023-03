Pausa necesaria

No sé si morderme la lengua y hacer la del padre de Laura WInslow, de nombre Carl, cuando contaba para aplacar su ira o soltar las ideas y dar rienda suelta a lo que se pasa por mi cabeza, pese a que algún tonto de estos de las redes sociales salte para criticar las opiniones que no son como las suyas, que las redes están llenas de este tipo de tontos, amén de las cuentas trol que, a modo de asamblea compromisaria, andan controladas por las redes propagandísticas de los mandamases y adláteres. Mejor hago un Carl. "Uno, dos y tres; cuatro, cinco y seis. Yo me calmaré y todos lo veréis". Que nadie suelte un "¿He sido yo?'", por favor...

Mal. Muy mal partido de Osasuna contra el Villarreal. Muy mal planteamiento, muy mal las decisiones, muy mal esa defensa con el posible internacional con La Roja , muy mal los laterales, muy mal todo. Andamos en crisis, un punto de los últimos 12 en El Sadar. Vale, que sí, que han pasado Madrid, Atlético y Villarreal, pero... No es excusa. Cuando nuestro feudo era fortín, cuando el equipo sabe jugar, cuando estamos cerca de la salvación. Pero me da que andamos en Modo Copa, y eso es malo. Arbi, la hora...

Sin un punta nato y con mucho miedo. Así planteó Jagoba el partido contra un equipo que había jugado entre semana, el jueves, Europa League con el acicate de que había sido eliminado. Un equipo que había ganado un partido como visitante desde que se retomara la competición tras lo de Catar. Un equipo al que Setién está haciendo más daño que bien, pero que pese a todo sigue estando en la parte alta, a cuatro puntos de Osasuna, porque tiene un plantillón.

Y nosotros enfrente, apocados, vaya usted a saber si pensando en la vuelta de la semifinal de la Copa contra un Athletic que ha demostrado estar a LaLiga y ya nos ha pasado. Con el descenso a ocho puntos, que no es tontería. Y enredándonos en cartitas al Comité Técnico de Árbitros, a la RFEF y a los Reyes Magos. Bueno, a estos últimos no, pero es a donde deberían escribir los dirigentes rojillos, ya que es donde más opciones de obtener respuesta van a encontrar. Estamos errando el tiro...

Osasuna salió a intentar mirar a los ojos a un Villarreal que, en cuanto vio lo que había en Pamplona, dejó el cuero en los pies de Parejo y a verlas venir. Desde Reina, un chavalito campeón del Mundo cuando se conocieron Piqué y la Shakira hasta Morales, otro que no era muy pequeño por entonces. Y de un saque de puerta de esos a los que no se presionó vino el primer gol de ellos. Balón al centro, apertura a la izquierda, Pedraza centra y Chukwueze (que enriquece) empalma con la rodilla ante la calva de David García. 0-1 y chitón.

No subió el 0-2 por un fuera de juego milimétrico del mismo Chukwueze (que enriquece). El VAR, esta vez sí y no como contra el Celta, -no sé si he mencionado ya las cartas-, acertó. Pero era engordar para morir, era una suerte de vida del cuto, del gorrino, del cerdo, del masto, del txerri que permitió a la hinchada, más de 20.000 gozando del domingo soleado tras la comida, soñar un poco en el segundo tiempo. Y eso que se rompió Gerard, como Albiol y Pedraza...

El segundo tiempo empezó con permutas. Jagoba quitó a Nacho Vidal, que acaba de estrenar biopic en Atresmedia, y metía a Brasanac el indetectable con la intención de ver si entrelíneas estaba el gol. Pero nada. Humo. Los de Setién, que es un entrenador más que malo -no sé si lo he mencionado-, se defendían con los Mandi, Foyth, Mojica y Pau guardados por un Pepe Reina que sacó dos manos, ayudadas a posteriori por los palos, impidiendo el sueño rojillo. Una a Abde, que remató forzado y el cuero dio en la cara de Pepe y luego en el palo. Otra a Darko, que controló, la rompió y los deditos elevaron lo justo para dar en el travesaño y escaparse arriba.

Todo esto tras el enésimo regalo del VAR a los rivales. En la jugada del palo de Abde hay mano de un defensor amarillo. Córner para Osasuna desde la derecha de nuestro ataque, envío tenso al primer palo, se aparta el de rojo y una mano llena de dedos hecha puño evita que el balón siga su trayectoria. Sigue la jugada, protestas rojillas, sigue el encuentro, centra Barja, Abde remata, cara de Reina, palo y a despejar. Protestas, más protestas, siguen las protestas y el tonto de pito diciendo que se está mirando la segunda jugada. ¡La segunda! Cuando la mano es en la primera. No hay nada. ¿Cartas?

Ese gol (en el caso de marcar el penalti) dejaba el encuentro 1-1 a falta de media hora. El final podría haber sido el mismo, o no. Se podría haber ganado o se podría haber perdido, hasta empatado. Pero ya llegó la hecatombe, el acabose y la imagen de equipito que está pensando más en el descanso, en el parón, en la Copa o en vayan a saber. Pero, desde luego, en jugar los partidos ligueros no. Bendito parón, que llega cuando hace falta...

Se apagó Osasuna. Como la sala del VAR. Ala, tocayo, ahora pide los segundos del cuartito en la jugada del córner y con estos y los del Celta, te haces un documental y lo presentas a los Goya. Hay que saber hacer las cosas, no tirar de propaganda y de transparente ante la afición con lo que conviene. O se es transparente con todo o no se es. Mi opinión, tan respetable como el de mucha gente que ha demostrado no tener educación ni respecto en las redes, es que esa guerra no la debe batallar Osasuna. Nosotros somos humildes y nos debemos hacer respetar como sabemos hacerlo, que tenemos 123 años y hay que tener memoria.

Para memoria la del Comandante. Nosotros con el nuestro sin galones y en el banquillo mientras que los del sumbarilo con el suyo con 35 castañas y haciendo doblete. Resucitamos a gente que estaba casi borrada, pero es que con regalices como el de Monca en el 0-2 y el de David (repito, posible internacional) en el 0-3, hasta yo marco goles. Aunque a fuerza de ser sincero, yo soy más de regalarlos. Pero no a mis compis, no. A los rivales. Que en el Anaita me conocen de sobra.

Llega el parón, bendita pausa. A ver si centramos el tiro, míster. A ver si recuperamos la alegría que se demostró el pasado año. A ver si somos capaces de cerrar la permanencia lo antes posible, que si no vamos a sufrir. Hay que salir en Mallorca a ganar, a dar el salto hasta los 37. Por supervivencia, por necesidad, por la afición. Pero sobre todo, por preparar la cita de San Mamés con la flechita para arriba, el ánimo en verde y la peña enchufada a más no poder. Hay equipo, hay entrenador, y se puede lograr. Lo de La Famiglia ya, si eso, nos olvidamos. Uno es del escudo, no de directivas...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!