Baraja: "Ellos son competitivos, Osasuna casi nunca le pierde la cara a un partido"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, afirmó que los partidos que jueguen como local, como el de este sábado ante Osasuna, son la clave para salvarse pero destacó que quedan muchos encuentros por delante, varios duelos directos, que deben evitar el drama y mantener la calma.

“Para nosotros es muy importante jugar en casa. Hoy leía que desde septiembre no ganamos dos partidos en casa y Mestalla debe ser nuestra tabla de salvación. Tenemos que ser continuos. Que nos sintamos poderosos en casa va a ser la clave para poder salir de la clasificación”, apuntó en una rueda de prensa.

“Hay que tener mucha responsabilidad pero también mucha calma. No podemos entrar en la precipitación ni el drama. Quedan un montón de partidos ante rivales directos que es donde nos lo vamos a jugar”, advirtió.

“Ahora estamos en una fase complicada, la mayoría de los equipos son de gran nivel. Hay que saber el momento en el que estamos y ver cómo llegamos a los momentos cruciales de la temporada”, señaló.

En cualquier caso, Baraja se mostró satisfecho porque en principio el equipo vaya a poder acceder a Mestalla por la puerta principal y tener así un recibimiento por parte de los seguidores.

“Me disgustó que no fuera así el día de la Real, aunque fuera por recomendación policial. Hemos tratado de que se puede dar y volver a vivir esa experiencia estoy deseándolo. Te hace entrar con otra energía, ves a todo el mundo volcado”, apuntó.

El vallisoletano dijo que si se hizo cargo del equipo es porque ve “la botella medio llena” y señaló además que detecta ya mejoría en el equipo, aunque dijo que ahora deben estar más finos en las finalizaciones.

“El equipo ha mejorado en diferentes aspectos, tratando de cuidar los detalles. Soy optimista por lo que veo en la semana en el equipo y por lo que veo en los partidos, ahora la mejora pasa por los resultados", señaló.

"Es sencillo, para salir de ahí hacen falta resultados pero no podemos ponernos ansiosos, debemos mantener la calma y saber el camino que debemos seguro para salir. Ya dije que no iba a ser un partido ni dos y que esto no es magia es cuestión de trabajar mucho, insistir mucho y claro, los resultados”, recordó.

“Sí que hemos generado situaciones de gol, tres o cuatro en Getafe, también en casa contra la Real y en el Camp Nou un par. Hemos insistido mucho en los últimos treinta o cuarenta metros, en que el equipo tenga calma y elija mejor. Que tenga mucha más confianza a la hora de encontrar el camino del gol. Si mejoramos en eso y no perdemos el orden y mantenemos las señas de identidad de estar juntos e intensidad, el equipo va a crecer”, auguró.

Baraja se felicitó también de la mejora que cree que han tenido en la defensa de las acciones a balón parado en los dos últimos encuentro.

Respecto a Osasuna dijo que es “un gran rival en todos los sentidos, es un equipo intenso y rápido, lleva mucho con el mismo entrenador y eso es una ventaja para todo”.

“Está haciendo una gran Liga y esta en semifinales de la Copa Hay que igualar su intensidad y mejorar en determinados aspectos para poder competir. Ellos son competitivos, casi nunca le pierde la cara a un partido. Es muy continuo, muy intenso. Delante tiene grande jugadores y luego tiene juventud, tiene piernas. Estamos en una situación diferente pero eso no nos hace pensar que no lo podemos ganar”, explicó.

El técnico confirmó que José Luis Gayà y Nico González están cerca de reaparecer pero evitó decir si los incluirá en la lista y mucho menos en el once. Además, dijo que no es lo mismo haberse perdido dos semanas como le ha pasado al primero que dos meses como le ha pasado al segundo, del que dijo que puede jugar “de seis, de ocho” en el doble pivote o por delante. Sí que confirmo que Edinson Cavani se unirá al grupo la semana que viene.

El entrenador habló también de los jovenes Fran Pérez y Jesús Vázquez y dijo que deben estar preparados como el resto y destacó el futuro que ambos tiene por delante. También habló de la falta de gol de Samuel Lino. “Es uno de los jugadores que cualquier día hará un gol y todo cambiará, porque esto es mucho cuestión de rachas”, recordó.