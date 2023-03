Aitor Fernández fichó por Osasuna “perdiendo dinero” para acercarse a casa

Aitor Fernández vuelve aPamplona. vuelve a Valencia este fin de semana, la ciudad donde vivió cuando defendía la portería del Levante . El meta de Arrasate confesaba el jueves en los micrófonos de Cope Valencia los motivos que provocaron su salida del club granota para llegar a

“En el Levante he sido el hombre más feliz del mundo, pero estaba muy ligado a mi padre, tenía hasta tres llamadas con él al día. Y al final cuando se te va una pieza clave en tu vida pasas malos momentos. Vivimos en una sociedad en la que a los futbolistas la gente nos juzga deportivamente y no sabe la vida personal de cada uno y me sentía que no iba a dar el cien por ciento. Fui sincero con el club y le dije que por favor me dejaran salir. No iba a aportar. Les dije: ‘Os juro que mi salida no es por dinero ni nada’. Solo me iría para ir al norte, a estar cerca de casa y de los míos. Estoy agradecísimo al club y a Quico (Catalán, el presidente) porque me entendió.

El meta de Osasuna resaltaba que fue “muy claro”. “Nunca me he movido por dinero y en este caso tampoco. Yo en el Levante renové y renové bien y cuando cambio de equipo prácticamente me voy perdiendo dinero a Primera División a Osasuna. Fui a explicar yo en persona porque entiendo que estas cosas las tengo que explicar yo y no mis agentes y fue totalmente entendible. Habrá gente que se lo creerá o no”.

Aitor consiguió finalmente desvincularse. “Le dije al club que yo intentaría traer la mejor oferta posible para que el club saliera ganando, pero mi valor de mercado había bajado mucho. Fue lo que había, pero yo siempre he mirado por el club. Aquí habrá un granota para toda la vida”.