Cuando Kike Barja rechazó ir al Athletic

Kike Barja es sin duda uno de los jugadores con un sentimiento de pertenencia a Osasuna más arraigado en el vestuario. En una entrevista publicada este martes en El Correo, el jugador navarro confirma que en edad cadete, con 15 años, rechazó una "oferta importante" del Athletic y que le tiró su sentimiento rojillo para quedarse.

“Fue una oferta que me gustó porque te hace ilusión que un equipo te quiera fichar. Fueron unos meses convulsos porque tuve dudas. La oferta del Athletic era interesante. Pero Osasuna hizo una apuesta importante por mí y me tiró ser de aquí, ser de Osasuna, y que vieran que realmente querían que me quedara. Decidí quedarme y no me arrepiento”.

Años después, a sus 25, Barja ya ha alcanzado uno de los rangos de la capitanía del primer equipo. “Me gustaría hacer toda mi carrera aquí. Me encanta mi ciudad, mi equipo, mi estadio. Soy feliz. Lo tengo todo. No podría pedir más”, ha señalado el centrocampista canterano, con contrato hasta 2026 y que el domingo en Sevilla tuvo un emotivo gesto con Martín, un joven aficionado de Osasuna recientemente fallecido por leucemia. “En casos así, no nos cuesta nada hacer algo. Lo hacemos además encantados. Y es bueno que la gente vea que somos personas normales y corrientes que vamos a lo Viejo a tomarnos un pincho. La gente muchas veces ve más distancia de la que hay”.