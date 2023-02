Jagoba Arrasate: "¿Cómo podemos mejorar? Ese es nuestro mayor miedo"

Jagoba Arrasate concedió una entrevista para Relevo donde analiza la actualidad del equipo.

¿Miedo por alcanzar el techo?

“Tenemos ese miedo porque tenemos la sensación de que cada año tenemos mejor equipo. En Segunda teníamos buen equipo, subimos y lo mejoramos y así cada año. Muchas veces lo hablo con Braulio y decimos, joder, ¿Cómo mejoramos? Porque el siguiente paso es muy difícil, no podemos entrar en una puja, entonces ¿No podemos crecer más? Llega un momento en el que ves el techo cerca, tenemos Tajonar, que es nuestro mejor activo, pero no saldrán buenas generaciones cada año”.

El fútbol del norte.

“Salvando la Real Sociedad, que quizás es un equipo más moderno por decirlo de alguna forma y que practica un fútbol más posicional, el fútbol del norte es el que he vivido siempre con mi padre en Atocha, San Mamés o Ipurúa. Ser valiente, no especular, ir a por el rival, cargar el área con centros, no tener el balón por tener. Es algo que el fútbol vasco siempre ha tenido y se asemeja un poco a nuestra personalidad”.

Simbiosis equipo-afición.

“Se ha juntado un poco todo. A los jugadores les gusta lo que les proponemos y a El Sadar le encanta este fútbol; hay un córner o un saque de banda y se celebra. A nosotros nos pone cachondos todo esto, como ir a apretar arriba aún sabiendo que quizás no la robarás, pero ya vas a forzar un saque de banda y el público lo celebrará. Estoy hecho para Osasuna y parece que de momento el club también para mí, entonces es algo más fácil de manejar”.

El Chimy.

“Cuando subimos queríamos dar un salto de calidad y entendimos que el Chimy nos daba esto. Él es cómo lo veis y a veces te saca de quicio porque es tan visceral que en los entrenamientos es como es”.

David García.

“Para nosotros es un jugador diferencial. Él estuvo cedido en la Cultural Leonesa y a veces estas cesiones vienen bien para que el jugador madure. El rendimiento que está dando es espectacular, pero es que cree mucho en nuestra idea, es súper valiente, siempre le veréis apretar en campo rival, atento a las vigilancias y si nos superan se maneja muy bien en su área, ahí es también de los mejores. Con las ausencias de Oier o Roberto él ha cogido también mucho peso a nivel de liderazgo, porque es de la casa y nuestro capitán”.