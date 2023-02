Osasuna quiere convertir en virtud la necesidad del Espanyol

Tras la derrota (3-1) en Almería, el cuadro blanquiazul ha hecho autocrítica. Además, el cuerpo técnico del Espanyol está satisfecho con los fichajes del mercado de invierno. En cualquier caso, el preparador, Diego Martínez, insistió en que será necesario un periodo de adaptación para los fichajes.

El cuadro catalán ha firmado un inicio de 2023 prometedor. De hecho, no ha perdido ningún partido en casa desde que arrancó enero: eliminó al Celta en la Copa (3-1), empató frente al Girona (2-2) y ganó al Betis (1-0). Ahora, su foco está puesto en Osasuna.

El Espanyol no podrá contar con Pedrosa ni Keidi Bare, tampoco con Óscar Gil ni Vini Souza, ambos sancionados. La convocatoria se conocerá este mismo sábado, por lo que puede haber sorpresas en la lista definitiva para el compromiso frente al cuadro rojillo.

El que sí parece que estará este sábado 4 de febrero es el delantero Joselu, a pesar de acabar con molestias en el último partido. El atacante es la referencia ofensiva más clara del equipo, lleva once dianas en Liga y es el segundo máximo artillero del campeonato por detrás del polaco Robert Lewandowski, que acumula catorce.

En el vestuario blanquiazul son conscientes del gran nivel del rival. Osasuna solo ha perdido un encuentro en 2023, que hasta ahora ha saldado con otras tres victorias y tres empates.

En Navarra, a pesar de la derrota ante el Atlético de Madrid, continúan con la emoción del partido copero. El Athletic ya espera en semifinales. Pero los rojillos quieren centrarse en el campeonato doméstico.

La derrota frente al Atlético de Madrid empañó en cierto modo el gran momento que atravesaba un equipo que parece estar cerca de su mejor versión. El tanto de Saúl evitó un empate con sabor a victoria.

Jagoba Arrasate, entrenador rojillo, ha anotado que su plantilla se encuentra “con los cinco sentidos” centrados en el partido ante el Espanyol, un rival “que contrarresta muy bien las virtudes que puedas tener”.

En Pamplona no se han registrado bajas durante el mercado invernal, por lo que Arrasate podrá contar con los David García, Lucas Torró y Chimy Ávila para una segunda vuelta de extrema competitividad.

“Es un equipo valiente. Prácticamente, juega muchas veces con cuatro delanteros. Seguramente ha tenido un calendario complicado y errores que no son muy normales, sobre todo en la portería”, ha elogiado del cuadro blanquiazul.

La octava posición que ocupan los rojos con 28 puntos hace que la tranquilidad se haya instalado en Pamplona. A pesar de ello, buscan conseguir cuanto antes los 40, con el fin de poder centrarse en otros objetivos. Es decir, Europa y una hipotética final de Copa del Rey el 6 de mayo.

Osasuna cuenta una única baja importante, la de Aimar. El canterano sufre una contusión con edema muscular profundo en la musculatura de la región posteroexterna de la pierna y tobillo izquierdo. Esta lesión le mantendrá fuera de los terrenos varias semanas después de haber sido fundamental para el técnico hasta la fecha.

Sin embargo, Osasuna ha contado con cinco días de descanso y Arrasate no necesita hacer rotaciones, por lo que podrá contar con todos los demás.

Lucas Torró, Moi Gómez, Chimy Ávila o David García serán titulares. En punta estará Ante Budimir. El croata trabaja a destajo para reencontrarse con el gol. Solo cuenta con un tanto esta temporada, y precisamente fue ante los pericos en El Sadar.

A diferencia del año pasado, a los rojos les cuesta ganar lejos de su estadio. Solo ha ganado en dos ocasiones, ante el Almería y Celta, dinámica a mejorar que podría comenzar este sábado.