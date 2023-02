Arrasate desvela que Astérix y Obélix son de Osasuna

Tajonar está empezando a perder identidad y se está transformando en la aldea gala más incordiosa para el Imperio Romano. Y es que como reza el inicio de las aventuras de René Goscinny y Albert Uderzo, "Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor.". No, no hablaban del poblado francés, era el lugar donde cada mañana entrenan las huestes del y se está transformando en lamás incordiosa para el Imperio Romano. Y es que como reza el inicio de las aventuras de, "Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor.". No, no hablaban del poblado francés, era el lugar donde cada mañana entrenan las huestes del C.A. Osasuna . Y es que cada vez el club se parece a la archifamosa tribu.

El primero en tirar de símil fue el director deportivo, Braulio Vázquez, quien al cierre del mercado invernal y una vez "rechazadas" las invasiones de las tribus enemigas, encabezadas por los anglos de la Premier League, el encargado de las altas (y bajas) se destapaba al hacer el análisis pertinente con la siguiente comparación: "Esto no es que Jagoba suba a un chaval de Tajonar, que yo traiga un jugador libre y le damos la pócima de Panorámix. Somos un club, como Madrid, Barça y Athletic. Somos una aldea gala, estamos encantados de ser lo que somos, pero no nos olvidemos de la dificultad. El futuro vendrá y volveremos a pelear por no descender y nadie se tiene que rasgar las vestiduras. Somos diferentes, eso nos hace especiales pero tenemos más dificultades que los demás, no puede venir el dueño y hacer una ampliación de capital para hacer fichajes. Subiremos al Diego Moreno de turno y con él a muerte o vendrá uno libre. Pero no tenemos una pócima. Hay que dar valor a lo que estamos haciendo todo el club en general. Nosotros somos lo que somos y estamos súper orgullosos de lo que somos".

Pero si parece que las palabras del coruñés eran atrevidas, este viernes 3 de febrero ha sido Jagoba Arrasate el que ha escrito una nueva página del cómic. Y es que, al ser interpelado por la comparación de Braulio esta semana, el técnico de Berriatua ha provocado las risas durante la rueda de prensa previa al choque contra el Espanyol. "Él (por Braulio) y Cata pueden ser Asterix y Obélix. Se lo he dicho a ellos, no se lo van a tomar a mal, que les quiero un montón". Y es que las risas no iban, precisamente, porque Braulio tenga un larguísimo bigote rubio. El caso es que, a este paso, me veo llamando a los jugadores con pseudónimos como Panorámix, Edadepiedrix, Asurancetúrix o Abraracúrcix. Una cosa tengo clara, a Diego Moreno, por ser el más pequeño, le toca Ideafix...